Familias de las víctimas del trágico accidente en Gaira siguen esperando justicia

En la imagen, el empresario Enrique Vives Caballero, quien atropelló a siete jóvenes en Santa Marta, de los cuales, seis fallecieron

Para el próximo 19 de noviembre, se espera que se defina la situación judicial de Enrique Vives Caballero, quien es procesado por los delitos de homicidio doloso, tentativa de homicidio y lesiones personales por los hechos en los que perdieron la vida seis personas y otro resultó gravemente herido tras ser arrollarlos con su vehículo en la madrugada del 13 de septiembre en el sector de Gaira.

En medio del luto que embarga las familias de María Camila Martínez Mendoza, de 24 años; los primos Laura Valentina De Lima Ordóñez, de 18, y Juan Diego Álzate Ordóñez, de 17; Rafaela Petit, de 30; y los hermanos Camila Romero Troncoso y Elenoir Romero Troncoso, de 18 y 17 años, estos esperan que se haga justicia.

Jorge Álzate, padre de Juan Diego Álzate Ordóñez, uno de los menores que perdió la vida en el accidente, le manifestó a Blu Radio: “Lo único que queremos es justicia, no queremos más nada. Ese señor pidió perdón ya cuando se vio cogido y, además, dijo que él no se llevó a los pelaos, sino que ellos se le tiraron, eso no es verdad. Muchas personas vieron cómo ocurrió el accidente, sino que no quieren hablar porque les da miedo”.

Por su parte, Alex de Lima, padre de Laura Valentina, de 18 años, otra víctima de la tragedia, afirmó en diálogo con la emisora que luchará porque se haga justicia.

“Voy a demostrarle al país que la ley no es solo para nosotros los pobres, sino que también se puede hacer justicia a los ricos, que ellos también pueden pagar cárcel. No voy a descansar hasta que ese tipo pague ante la justicia por lo que hizo”, señaló el padre de la joven fallecida.

Para este próximo viernes, está programada una audiencia en la cual se espera resolver la apelación que realizó el abogado del acusado de cometer la tragedia, quien en el momento se encuentra bajo medida intramural y podría con esta nueva diligencia recuperar su libertad.

Rodrigo Martínez, quien es uno de los apoderados que defiende a las familias de los fallecidos, indicó que están a la espera que este lamentable caso no se siga politizando y solicitó que el proceso continúe en derecho.

“Esperamos que no se siga politizando el proceso a través de recompensas que contaminan el caso, porque además no se pagan y pone en riesgo a un ciudadano que hoy está huyendo por atender a este llamado”, afirmó el defensor, según lo informado por Blu

En las últimas noticias acerca del polémico caso, se supo que el pasado 20 de octubre, la Fiscalía General de la Nación determinó aceptar la petición de la Procuraduría de trasladar el expediente contra el empresario Enrique Rafael Vives Caballero a Bogotá, argumentando la necesidad de evitar maniobras dilatorias que afecten la administración de justicia en el caso.

La Procuraduría en su momento señaló que en el primer trámite del proceso se han demostrado falencias que indican que, desde el primer momento, Vives Caballero estuvo en capacidad de eludir las órdenes y la acción de la justicia, al negarse en repetidas ocasiones a tomarse las pruebas de alcoholemia y acudir a las audiencias ante el juez del caso.

Asimismo, el ente de control sustentó que las fiscalías de homicidios en Santa Marta están sobrecargadas y en especial la Fiscalía 32 seccional, que es donde se encontraba el caso, y puntualizó que la solicitud de reasignación del proceso la presentó “con el exclusivo interés de que las investigaciones se lleven con la debida diligencia para la obtención de la verdad y la reparación a las víctimas”.





SEGUIR LEYENDO