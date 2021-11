Polémica en España por curso de liderazgo en el que participa Álvaro Uribe y cuyos alumnos pagaron $25 millones

Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. (Crédito: DIANA SANCHEZ/AFP/Getty Images)

De acuerdo con lo informado por la agencia internacional de noticias Europa Press y el medio de comunicación español Elnacional.cat el polémico prosgrado contará con la presencia de 30 expertos internacionales, entre los que estarán ex alcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, el actor, dramaturgo y director Albert Boadella y el premio nobel hispoano-peruano Mario Vargas Llosa.

Según Europa Press, el programa educativo tendrá un diseño en el que se involucrará Albert Rivera, y desarrollará una visión de 360 grados sobre liderazgo en la acción política, además, brindará consejos prácticos basado en la experiencia de los ponentes, todo con el objetivo que los participantes pueden entender y descubrir sus habilidades en los escenarios que requieran implementar algunas prácticas.

Asimismo, especificó que este posgrado tendrá una duración de 8 meses, en la que se dictarán cerca de 25 asignaturas, las cuales abordarán cuestiones desde la filosofía política y temas de la transparencia en los gobiernos, y cómo se ha luchado contra la corrupción. De igual manera, este master class tendrá una área para trabajar el cómo se debe realizar la gestión de gabinetes, en la que los exmandatario serán claves y abordarán desde la modernidad temas de emprendimiento en política, manejo de campañas electorales y las estrategias digitales que son básicas en la actualidad.

Mientras, el diario Elnacional.cat, hizo una particular narración de los profesores que harán parte de este posgrado, a manera de alineación titular futbolística, destacó como complementos de última hora, a el expresidente colombiano Álvaro Uribe, Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca Cola, el opositor venezolano Leopoldo López, Gloria Lomana y la exdirectora de informativos de Antena 3, entre otros.

Asimismo, el medio indicó que los estudiantes que harán parte de este curso pagarán alrededor de 5.800€ de la matrícula, lo que en pesos colombianos significa aproximadamente 25 millones de pesos.

De igual manera, se conoce que este postgrado desarrollará módulos prácticos para reforzar las habilidades en oratoria, comunicación y gestión del éxito en fracaso, los cuales estarán impartidos por Toni Cantó (exdiputado del Congreso de los Diputados de España) y Albert Boadella (actor, dramaturgo español) quiénes son expertos en comunicación, con los cuales los participantes podrán mejorar la habilidad de hablar en público, escribir discursos y moverse en la escena política.

Álvaro Uribe no se lanzará al Congreso en 2022

En entrevista con Pilar Rodríguez y David Ghitis para el canal de YouTube La Bodeguita, el expresidente Álvaro Uribe Vélez descartó nuevamente estar presente como candidato al Congreso en las elecciones de 2022.

Allí, le preguntaron al exmandatario sobre la petición que hacen muchos uribistas para que sea él esté en la lista al Senado, nuevamente, del Centro Democrático, para las elecciones legislativas del próximo año, ante lo cual aseguró que por una deuda familiar y por el proceso judicial que se adelanta en su contra por la presunta manipulación de testigos, no pondrá su nombre a consideración de los votantes.

“Hace algunos años dije que llega un momento en la vida con unas deudas con la familia, con mi señora, y no es el momento indicado para llegar al Congreso. Me dio muy duro renunciar al Senado”, señaló Uribe.

Contó en ese espacio que en su última legislatura, antes de renunciar porque no sentía garantías procesales por parte de la Corte Suprema, preparó varios proyectos de ley y los dejó andando con los miembros del Centro Democrático en el Congreso, y reiteró:

“No es el momento, este proceso judicial me tiene muy afectado y es una razón que me dice que no puedo pensar en que mi nombre esté en el Congreso. Con mi señora se habló de eso (...) este proceso judicial me obliga a decir que no puedo poner mi nombre en consideración de los colombianos”.

En este misma entrevista, Uribe habló de errores que para él ocurrieron durante su gobierno (2002-2010), entre los que destacó haber dejado avanzar el referendo reeleccionista que en 2010 la Corte Constitucional tumbó y con la que el político buscaba un tercer periodo presidencial.

Señaló que si bien no le gustaba la idea de “perpetuar al presidente”, tenía miedo de que su trabajo se fuera perdiendo. “Esas dudas no me permitieron ser suficientemente enfático para decirle a tantos colombianos amigos, no avancen en ese referendo”, aclaró.

