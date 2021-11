“El talento que he visto es bendecido”: Amparo Grisales quedó deslumbrada en una nueva gala de audiciones en ‘Yo me llamo’

A comparación de otras ediciones, los jurados estuvieron más exigentes pero más emocionados al ver el talento que se presentó en una nueva gala de audiciones en ‘Yo me llamo’.

Al igual que cada noche, fueron pocos los que lograron acceder a la siguiente ronda, sea escuela de talentos o segunda ronda directamente; en contraste, la gran mayoría de aspirantes vistos en la noche de este miércoles vieron más luces rojas que verdes, y algunos de ellos dejaron la puerta abierta para concursar en una próxima edición del reality show.

Una de las imitadoras que convenció con creces a los jurados fue la mexicana ‘Lola Beltrán’, quien se presentó en el escenario cantando ‘Cucurrucucú Paloma’. De entrada, había mucha expectativa, sobre todo en Amparo Grisales, pues no se había presentado antes una caracterización de esta cantante.

A medida que subía las notas, Amparo mostraba su mejor cara, y en un momento del coro, la diva aplaudió de pie a la participante, a quien no dudó en darle el ‘sí’, no solo por su parecido físico, sino por el portento de su voz, y a pesar de no ‘erizarla’, logró impresionarla.

César Escola también oprimió la luz verde, argumentando que ella tiene el aire teatral de la auténtica Lola Beltrán. Finalmente, Yeison tampoco dudó en aprobar su imitación y fue la primera en lograr el triple ‘sí’.

‘José Feliciano’ fue otro de los artistas representados en tarima. Su atuendo llamó la atención del jurado, y pese a tener similitud en la voz, entonaba muy fuerte, hecho que lamentó tanto Amparo como el ‘maestro’ Escola.

“Tienes el potencial; creo que te falta tener la habilidad de controlar el tono y color de la voz de Feliciano. Tienes quiebre hay matices pero estás muy nasal, estás impostando mucho la voz”, cuestionó el argentino, y Yeison confirmó las críticas dándole un ‘no’ como calificación.

Amparo le dio la oportunidad con un ‘sí’ y le pidió a César que tomara la misma decisión. En efecto, ‘Feliciano’ vio dos luces verdes y accedió a la escuela.

El rock dijo ‘presente’ a través de una sobresaliente imitación de Kurt Cobain. Esa fue la determinación que tomaron los jurados César Escola y Yeison Jiménez. Amparo, pese a que le dio una segunda oportunidad de volver a cantar -pues en la primera tanda no convenció-, le dio un ‘no’ con el fin de que corrija errores de voz en la escuela.

‘Eros Ramazzotti’ completó el listado de los que pasaron de fase y, al igual que ‘Lola Beltrán’, fascinó con su expresión en el escenario y con su voz, muy similar a la del italiano. Tanto Escola como Grisales mostraron expresiones de satisfacción a medida que el participante se desenvolvió en el escenario.

“Tienes un gran registro de voz, muy amplio (…) manejas muy bien la afinación, los finales. Veo un gran cantante con toques de Ramazzotti”, mencionó la jueza, y a pesar de los halagos, le dio un ‘no’ que fue refutado por dos luces verdes de Yeison y César, quien mencionó que, “Tiene mucho potencial y en la escuela de Yo me llamo puedes sacar hasta el último detalle; muy bien”.

Los que no pasaron, pero dejaron buenas impresiones

‘Karol G’ estuvo muy cerca de convencer a Yeison por su belleza y expresión corporal; pero no ‘cayó en la nota’ requerida por los jurados para ingresar a la fase próxima. De hecho, hubo un momento donde la imitadora se acercó al puesto del cantante de música popular para persuadirlo, pero eso no fue suficiente y oprimió el botón rojo, al igual que Escola.

‘Jessi Uribe’ dejó buenas impresiones dentro de los famosos, pero no le bastó para avanzar; sentencia similar recibió ‘Arelys Henao’, quien no pasó pero fue destacada por su vestimenta y el porte en el diamante.

Finalmente, quienes quedaron descartados totalmente fueron ‘Charlie Zaa’, ‘Raphael’, ‘Juanes’, ‘Eddy Herrera’, ‘Gloria Estefan’, ‘Ozuna’, ‘Christina Aguilera’, ‘Vicente Fernández’ y ‘Pastor López’.

Los tres jueces concordaron en que se ha visto mucho talento en la presente temporada del concurso: más de 2000 personas se presentaron, de las cuales han pasado 36 a la escuela. Actualmente, quedan disponibles solo 12 cupos en esta instancia para completar las 48 plazas.

