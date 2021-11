Daniel Arenas le advirtió a Daniella Álvarez sobre la privacidad de su relación: “No voy a estar cerrado a que no hable, hasta un punto”

Hace poco más de un mes que se hizo pública la noticia sobre la relación entre el actor Daniel Arenas y Daniella Álvarez, Señorita Colombia 2011. Desde entonces, bastante atención mediática ha tenido la pareja, pues se ha llegado a especular, inclusive, sobre un supuesto matrimonio.

Por estas y otras razones, el bumangués de 42 años que actualmente brilla en la televisión mexicana, habló en una entrevista con el canal Univisión, por medio de la cual se refirió a los límites que puso a su novia, respecto a los detalles que se pueden dar sobre el noviazgo.

No obstante, aclara que él no puede impedirle hablar sobre temas íntimos en medios informativos, teniendo en cuenta que su estilo de vida se desarrolla en este ámbito.

“Con algo que la hace tan feliz como nuestra relación o el amor, yo tampoco voy a estar cerrado a que no hable (...) Yo siempre se lo he dicho a ella: hasta un punto. Dejemos que la gente que nos quiere, la gente a la que le importamos sanamente sepa lo que tiene que saber”, comentó Daniel Arenas.

De igual manera, comentó que a pesar de ser figuras públicas, es esencial aprender a diferenciar entre lo que pueden mostrar sobre su intimidad y aquello que solo pueden conocer ellas dos, por lo cual aprovechó para aclarar también que esta sería la primera y única entrevista que dará sobre el tema.

“No es capricho ni es mala onda. Solo soy una persona que defiende sus convicciones” , agregó.

Vea aquí la entrevista completa que brindó Daniel Arenas:

Es clave recordar que a mediados del mes de mayo, Álvarez confirmó que ya no estaba con el actor español y la relación había terminado en buenos términos. Expresó que no tenía palabras para describir el papel que él tuvo en su recuperación. En ese momento, varios seguidores se fueron en contra del extranjero, e incluso lo amenazaron a él y le enviaron mensajes a su mamá y su hermana.

Cuando ella lo hizo público, Vanderaa también decidió pronunciarse públicamente sobre la ruptura, más por la publicidad, para evitar los rumores y los insultos en contra de su familia.

“Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores... No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto. Yo sé que es muy fácil estar desde casa, en el sofá y a través de una pantalla decir todas estas barbaridades , insultar, faltar al respeto, pero no es así”, fueron algunas de sus palabras entonces.