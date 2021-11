Yeison Jiménez asegura que revivió a su perro después de que este fuera envenenado

Foto tomada de Instagram @Yeison_Jimenez

Actualmente, uno de los cantantes colombianos de música regional que más da de qué hablar en las redes sociales es Yeison Jiménez, esto gracias a su reciente aparición en la televisión nacional todas las noches, en programas de concurso de canto. Jiménez fue el entrenador invitado de Natalia Jiménez en ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’, ahora hace lo propio como jurado de ‘Yo me llamo’.

A través de sus redes sociales, Jiménez también genera diferente contenido para sus más de 3 millones de seguidores, especialmente sobre su vida personal. Entre eso están historias y transmisiones en vivo en las que cuenta detalles de lo que pasa en su día a día, bueno o malo, junto a su esposa, hijas y Valentino, el perro de la familia.

En las últimas horas, Jiménez realizó una transmisión en vivo en la que habló de varias cosas, pero una de ellas se robó el corazón de sus seguidores. Esta historia involucró a su perro Valentino a quien el cantante le salvó la vida luego de que resultara envenenado.

“El perrito no me hacía caso. En un momento el perrito se viene hacia la casa, pero se lanzó hacia atrás. Cuando el perro se tira atrás, yo digo: ‘mari…esto no está normal, no está bien”, explicó el cantante de música regional. Luego agregó que el perro empezó a convulsionar, quedó tieso y con la lengua morada; todo esto sucedía frente a toda la familia y, según relató Jiménez, sus hijas, su esposa y las empleadas de la vivienda empezaron a llorar.

En medio del desespero Jiménez hizo algunas acciones de primeros auxilios al perro, a pesar de que el animal ya estaba muerto. “El perro estaba muerto. Estaba totalmente muerto en el piso, no respiraba. Se le puso la lengua negra. Yo, en mi ignorancia, empiezo a hacerle al perrito presión en el estómago y en el pecho. No vi de otra, cogí al perrito y le di respiración boca a boca. Seguía haciéndole masaje en los pulmones, reanimándolo. El perro estaba muerto, tieso, con la lengua morada y afuera”.

Sorprendentemente, las acciones del artista regional funcionaron y, luego de hacer esta acción y llenar de aire al perro en cuatro ocasiones, Valentino empezó a respirar muy despacio. Al notar que el animal se recuperaba, Yeison Jiménez decidió encender su camioneta, en la que recientemente tuvo un accidente, y trasladar a su mascota hasta una clínica veterinaria.

Cuando Jiménez realizó la transmisión en vivo contando esta historia, en la noche del domingo 7 de noviembre, el artista agregó que tuvo que dejar a Valentino hospitalizado. “Ya lleva dos días en la clínica, casi no come, pero parece que lo salvamos”, aclaró el cantante, palabras con las que sorprendió a las más de 4.000 personas que estaban conectados, pues varios de ellos ya habían lamentado la muerte de Valentino en sus comentarios.

Luego de esto, el artista agregó que “nunca pensé que a través de Dios y de mi reacción iba a revivir al perrito” y también explicó lo que le había dicho el veterinario. Después de atender a Valentino y realizarle algunos exámenes médicos, se puso establecer que la muerte del perrito se había dado por envenenamiento.

“Le encontraron veneno para babosas en la sangre”, explicó el cantante y señaló que no se sabe cómo resultó envenenado el animal, “de pronto alguno de los vecinos, o nosotros mismos, quién sabe qué se comió el perrito”. Además, añadió que la muerte del animal hubiera sido muy dura para toda la familia, pues Valentino es un integrante más del núcleo familiar, señaló que para él es como otro hijo.

En las últimas horas, Yeison Jiménez fue a ver a Valentino en el veterinario y mostró, a través de sus historias de Instagram, que el perro está en buen estado y, de hecho, muy feliz de ver nuevamente a toda la familia.

