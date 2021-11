Federico Gutiérrez le respondió a Rodolfo Hernández: “El único que tiene una investigación por corrupción sos vos”

Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández Fotografías: Colprensa

Rodolfo Hernández fue la manzana de la discordia en un debate de precandidatos presidenciales que realizó la revista Semana. El exalcalde de Bucaramanga sacó de casillas a varios de sus compañeros de panel y ninguno se abstuvo de responderle, en especial Federico Gutiérrez.

El exalcalde de Medellín, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Echeverry, quienes han conformado la Coalición de la Experiencia, asistieron a un nuevo panel convocado por la revista junto al candidato del partido Conservador David Barguil y Rodolfo Hernández.

El exalcalde de Bucaramanga aseguró que no daría una cifra de empleos que prometería crear en su posible gobierno, porque consideraba que era una “manipulación”, contrario a lo que hicieron los demás invitados. “Ellos han dirigido el país, senador, alcalde de Bogotá, alcalde de Medellín, ministro de Hacienda, tienen 22 millones de colombianos aguantando hambre... Yo me quedo aterrado de escuchar que van a hacer a partir de hoy, pero nunca hicieron”, señaló Hernández.

“Para poder que la gente tenga plata, primero hay que quitarle la chequera a los ladrones, que están incrustado en el Gobierno, llevan años, medio siglo, robando. Yo me sorprendo de ver cómo arreglan en un debate el país cuando nunca lo han arreglado”, puntualizó el exalcalde de Bucaramanga.

En el debate, Gutiérrez tomó la palabra sin dejar terminar a Hernández, a quien calificó de “charro” y le aclaró que ninguno de los dos, como tampoco Peñalosa, habían tenido hasta el momento cargos nacionales, sino únicamente territoriales.

“Primero, Rodolfo, que eres tan bueno para criticar, yo no tengo nada que aprenderte de honestidad, nada. Cero corrupción en ninguna de mIs alcaldías, así que tú no tienes ninguna clase que darnos de nada en cuanto a corrupción”, le respondió Peñalosa.

El exalcalde de Bogotá, además, retó a Hernández a realizar un estudio con la Universidad Industrial de Santander para comparar la ejecución de ambas alcaldías, porque según él logró más colegios, parques y sistemas de transporte en la capital, que el otrora mandatario de Bucaramanga.

Echeverry tampoco dejó pasar los comentarios de Hernández, aunque afirmó que el debate no podía centrarse en sus “insultos”. “Usted no sabe cómo se maneja el gobierno nacional, cómo se pagaron las pensiones del país, los salarios de 430 mil efectivos, cómo se pagó la educación de todos los maestros de Bucaramanga. Entonces no sea tan irresponsable de venir a decir aquí que ‘todo es corrupción salvo lo que yo hice’”, le contestó.

Barguil, por su parte, aseguró que Hernández entregó una ciudad con 31% de pobreza, seis puntos por encima de lo que recibió. Además, que no podía salirse de algo en lo que había participado al haber sido funcionario público.

Finalmente, Hernández aseguró que “la corrupción en el país es impresionante”, ante lo cual ‘Fico’ Gutiérrez volvió a interceder para zanjar la discusión, incluso en defensa de sus demás compañeros de debate, que el exalcalde de Bucaramanga no pudo responder.

“Oíste Rodolfo, yo te hago una pregunta: de nosotros cinco ¿Quién es el único que en los próximos días tiene una audiencia en la Fiscalía por corrupción? Vos, el único. Yo lo que he dicho es que la política no puede cambiar las personas. Allá en el auditorio nos saludabas, nos abrazabas y acá te parecemos despreciables. Yo no tengo un solo acto de corrupción, entonces a mí me respetas”, puntualizó el exalcalde de Medellín.

Hernández aseguró que no se “robó un peso” y que las denuncias fueron interpuestas por “los politiqueros”. Pero de acuerdo con la revista Semana, posteriormente le ofreció disculpas a Gutiérrez. “El país está secuestrado por politiqueros ladrones y no lo digo por usted, señor Fico, si se sintió aludido”, aseguró el santandereano.

SEGUIR LEYENDO: