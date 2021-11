Roy Barreras se refiere a su coalición “El Centro Democrático decidió hacer trizas la paz y nosotros en el gobierno del Pacto Histórico haremos la paz”

Bogotá. Junio 17 de 2021. Primer debate de precandidatos presidenciales Roy Barreras y Gustavo Petro. (Colprensa - Camila Díaz)

El Senador Roy Barreras hacía parte del Partido de la U, hasta que hace unos meses rompió con las posturas de su movimiento y oficializó su salida para unirse al Pacto Histórico y consolidar un nuevo camino político junto con su esposa, Gloria Arizabaleta, que será una de las candidatas al Senado impulsada por Pacto Histórico. Roy habló sobre su candidatura y campaña como precandidato presidencial.

La salida de Barreras sorprendió algunos de sus seguidores, pero no fue la primera de su carrera pues el primero cambio que hizo fue de Cambio Radical al Partido de la U. Y ahora no solo hizo un salto de movimiento sino que además, pasará de la carrera al Senado a la carrera por la presidencia. Barrera que habló con El Tempo explicó que no fue tan difícil tomar la decisión de dejar atrás su antiguo partido pues tiene puntos en común con lideres del Pacto; y además, siempre ha estado apoyando los procesos relacionados con la paz.

“Tuve la oportunidad de ser negociador del Estado colombiano en el acuerdo que paró una guerra de sesenta años con las Farc, proceso que no se ha completado. Con el cambio de gobierno, el Centro Democrático decidió hacer trizas la paz y nosotros en el gobierno del Pacto Histórico haremos la paz completa. Esa es la razón por la cual estoy en esta convergencia”, anotó el aspirante a la presidencia.

En este sentido aclaró que si bien hizo un acuerdo con el Senador Gustavo Petro, esto no quiere decir, que se haya adherido a la Colombia Humana. Ratificó que finalmente irán juntos a las elecciones si cualquiera de los dos gana.

“Hicimos un pacto con Gustavo Petro, pero no para adherir a él ni a la Colombia Humana, en eso que nadie se equivoque. Nosotros competiremos con Petro en la consulta y hemos establecido una regla de oro según la cual quien quede primero será candidato a presidente y quien quede de segundo aspirará a la vicepresidencia. Por eso la consulta de marzo será trascendental, porque va a determinar dos cosas: primero, lo que será un gobierno equilibrado y estable, y segundo, que vamos a elegir no un caudillo, sino un equipo”, mencionó el político al diario colombiano.

Y agregó que la propuesta que hoy parece ser la favorita de los colombianos “es un mandato de la humanidad”, pues a pesar de las diferencias lo más importante son las cosas que los unen como: la paz, la defensa del acuerdo, el reconocimiento a las víctimas, el respeto a la vida de todas las especies, y la transición energética entre otras cosas.

“En el Pacto Histórico no hay ninguna división y estamos, al contrario, invitando a la unidad. Reitero mi invitación a los protagonistas del centro ‘verde’ y de la Coalición de la Esperanza a que hagamos una sola consulta en marzo del próximo año, sin vetos. Así garantizaríamos a Colombia ese gobierno que ustedes llaman de las fuerzas alternativas”, anotó Barrera y agregó que además, invita a Alejandro Gaviria donde “compartimos las ideas liberales que él defiende, el humanismo liberal, los derechos individuales y la posición inteligente frente al problema del narcotráfico”.





