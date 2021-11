Invima hace advertencia sobre la comercialización ilegal de supuestos tratamientos para la artritis

Luego de que en días pasados el Invima alertara a la ciudadanía respecto al uso de un medicamento fraudulento para tratamientos relacionados a patologías cardiacas, llamado Cardiofort, ahora la entidad lanza una alarma sobre el uso de Findotrin Plus + Calcio o el Findotrin con Calcio. Mientras que el Cardiofort promete aliviar padecimientos como la hipertensión, el Findotrin asegura curar las afectaciones que deja la artritis en el cuerpo. Ambos medicamentos, dice el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, pueden generar resultados negativos y afectaciones a la salud.

El medicamento, destinado para el tratamiento de problemas óseos, se vende, informa la autoridad sanitaria, en presentaciones de 30 dosis y, además de atacar la artritis, trataría la artrosis, el dolor articular y el dolor muscular. “En varias oportunidades, el Instituto, ha alertado sobre los riesgos que tienen este tipo de productos para la salud de quienes los utilizan, e igualmente hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos”, aseguró el Invima que, además, le solicitó a las Secretarías de Salud implementar las medidas necesarias para sacar del mercado la sustancia.

Además de que se desconocen las garantías de calidad que supuestamente ofrece el producto, tampoco se tiene idea del contenido real de las pastillas y de las condiciones de almacenamiento y transporte de las mismas. “No compre medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp”, comentó el aviso.

A su vez, el Invima cuestionó el uso de Sin Artrit Forte, otro producto que pretende tratar la la artritis, escoliosis de columna, fracturas, inflamación, dolor muscular, artrosis, osteoartritis, lumbalgia, ciática, osteoporosis, regeneración de cartílago fibromialgia y osteopenia. Este medicamento, por su parte, revela el Instituto, cuenta con una etiqueta que los certificaría como aprobado para el consumo, sin embargo, no fue el Instituto el que otorgó dicho permiso. Sin Artrit Forte es “un producto fraudulento que al no encontrarse amparado bajo un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia. Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, dijo el Invima en un comunicado.

Respecto a las personas que ya han consumido estos medicamentos, el Instituto recomienda suspender, de manera inmediata, su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. Así mismo, es preferible que los pacientes informen al Invima o a entes de salud territorial los datos que se conozcan sobre los lugares donde se distribuya o comercialice este producto. Finalmente, reportar directamente con los médicos en caso de presentar síntomas adversos que podrían estar relacionados al consumo del producto.

Además de los ya mencionados, también se alertó sobre el uso del producto conocido como ‘Gel conductor de trasmisión’, luego que la Agencia sanitaria de Estados Unidos (FDA) revelara que la sustancia había dado positivo para contaminación bacteriana, con el complejo Burkholderia cepacia (Bcc).“Su uso podría aumentar los riesgos de infección, incluidas las del torrente sanguíneo, que pueden provocar sepsis y la muerte, así como la presentación de diversos eventos adversos sobre los pacientes”, indicó la alerta sanitaria.

Según lo que resaltó la autoridad, el trabajo para erradicar el uso de estas sustancias, que pueden ser perjudiciales para la salud, debe ser en conjunto. Además de que los ciudadanos debe evitar adquirir las sustancias mencionadas, las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud también deben abstenerse de ordenarlo o utilizarlo con sus pacientes.





Seguir leyendo: