‘Andy Montañez’ logró conmover a César Escola y se llevó tres votos verdes en ‘Yo me llamo’

Con la llegada de ‘Yo me llamo’ en esta nueva temporada de 2021 se demuestra que la pandemia le dio la oportunidad a cientos de imitadores de preparar sus personajes a la perfección, a otros simplemente les dio el chance de poder audicionar y que sus rostros fueran reconocidos en televisión.

La presentación con la que abrió el programa logró mover fibras entre el jurado. El imitador de Andy Montañez, con su interpretación de ‘Un verano en Nueva York’, obtuvo los tres votos positivos de los jurados para su pase directo a la escuela de imitadores.

“He luchado desde hace tres años siguiendo este programa, la primera vez que vine me dijeron que no podía seguir porque no tenía el permiso de permanencia y seguí luchando por venir a ‘Yo me llamo’ porque yo sé que este programa me va a hacer un artista”, señaló el concursante.

Luego de estas palabras, el maestro César Escola dejó sus emociones al descubierto.

“Me emociona mucho. Amparo tú lo sabes bien, yo llegué hace 32 años a este país y siempre me recibió con los brazos abiertos, tengo mi familia, mi hijo, mi trabajo, el reconocimiento de la gente y cuando veo gente talentosa como el señor que acaba de pasar, que busca una ventana y ‘Yo me llamo’ es eso, les permite salir adelante, poder trabajar, darse a conocer y gozarse la música”, mencionó el jurado argentino.

Fueron varios personajes los que tendrán que perfeccionar sus imitaciones para luchar por un cupo en la siguiente etapa de la competencia. La primera de la noche fue la imitadora de Myriam Hernández, quien interpretó ‘El hombre que yo amo’, y César Escola le pidió que aprovechara su oportunidad para no salir volando como palomita.

Otro de los concursantes que tendrá que luchar su cupo en la escuela de imitadores es ‘Jhon Alex Castaño’, quien interpretó ‘Dos razones’. Yeison Jiménez le pidió trabajar para que en su segunda presentación no suene tan plano y tenga más interpretación.

Por último, la imitadora de Danna Paola también tendrá que estudiar para su próxima presentación y demostrar que si se llama como su artista favorita para terminar de convencer a los jurados y pasar a la escuela.

Los que no pasaron

Para el exigente jurado del ‘reality’ que busca el doble perfecto, en esta oportunidad no se llamaron Shakira a quien los nervios le jugaron una mala jugada y desafinó por completo.

Otra de las concursantes que no tuvo pasó a la siguiente etapa fue ‘Paola Jara’, a quien los jurados le dijeron que tiene el talento, pero con su propia voz y no para la imitación.

Las exigencias de Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez también dejaron fuera a los imitadores de Camilo, Romeo Santos, Eros Ramazzotti, Maluma, Victor Manuelle.

El doble del cantante paisa presentó su audición con la canción ‘ADMV’ y aunque los jurados admitieron que canta muy bien, le dijeron que no tiene nada del artista original.

Los memes que dejó ‘Yo me llamo’

Tomado de Twitter





