‘Yo me llamo’: Laura Paussini se robó el show y Kurt Cobain dejó boquiabiertos a los jurados en una nueva gala de audiciones

Risas, críticas y mucho talento se vieron en una nueva jornada de audiciones en ‘Yo me llamo’. Varios artistas que ya han pasado por el escenario se volvieron a ver, personificados en otras personas, y de igual manera, los tres jurados escucharon a figuras que no se habían presentado en la actual temporada del ‘reality’.

Pese a que muchos se presentaron, unos quedaron por fuera y otros, recibieron dos luces verdes y una roja, en señal de que tienen que pasar primero por la escuela del programa para mejorar sus personajes.

‘Laura Paussini’ fue la encargada de abrir la gala de este miércoles. De entrada, Amparo Grisales resaltó su parecido físico y quedó encantada con la similitud en la voz; sin embargo, le dijo a la imitadora que debe practicar más el acento italiano que es característico en la artista original. Yeison también aplaudió la apariencia física de la concursante y finalmente, recibió el sí de manera unánime. Fue la única concursante que logró las tres luces verdes.

Los que también pasaron, pero con un ‘no’ encima

Otro concursante que avanzó a la siguiente fase fue un hombre que llegó imitando a ‘Willie Colón’ cantando ‘El gran varón’. A los pocos segundos de estar en el escenario, tanto Amparo como César y Yeison quedaron asombrados con su talento. Sin embargo, recibió varias observaciones.

“Hay que pulir la métrica, porque eres muy bueno, tienes el color -de voz- de Willie -Colón-, pero estás ahí como un poquito perdido”, manifestó la diva, quien le dio el sí. Por su parte, Jiménez le recomendó estudiar mucho el personaje porque, según él, su voz no encaja con la pista, pero le dio la luz verde. El argentino le dio luz roja, motivo por el cual tendrá que pasar primero por la academia.

‘Juan Gabriel’, artista que ya se ha visto en el ‘reality’. A diferencia de otros, este Divo de Juárez llegó más convencido que otros, hecho que no pasó por alto para los jurados, quienes mencionaron que eso le puede jugar una mala pasada en el futuro.

“Una cosa es estar seguro y otra es estar confiado”, le recalcó Yeison Jiménez, quien también admiró la voz del imitador.

Pese a la crítica, sorprendió a los jurados por su voz y parecido físico al intérprete original, quien entonó ‘Se me olvidó otra vez’. Amparo y Yeison le dieron el sí, mientras que César Escola le dijo ‘no’ con el ánimo de que perfeccione su personaje.

Al escenario de ‘Yo me llamo’ llegó ‘Yeison Jiménez’; no el real, él ya estaba sentado en calidad de jurado. El imitador interpretó ‘El aventurero’, y a medida que avanzó su audición, César y Amparo persuadieron a Yeison para que cantara con él; luego de pensarlo por varios segundos, el original cantó con su ‘copia’ y recibieron aplausos por parte del público y de los otros dos jueces.

Al finalizar su presentación, Amparo le preguntó al Yeison original qué sentía ver que otra persona trata de imitarlo, a lo que respondió que, “uno tiene muchos errores, entonces uno quisiera que no fuera tan real y tan bonito como tú por los artistas -señalando al concursante-” y aprovechó para darle las gracias por su participación.

Como era de esperar, el cantante auténtico le dio un sí a su ‘copia’, al igual que César. Grisales le dijo que ‘no’ por pequeñas fallas vocales y le recomendó bajar de peso.

El trío mexicano ‘Pandora’ también concursó y recibió dos luces verdes -de Amparo y César- y Yeison presionó la luz roja bajo la recomendación de mejorar su coreografía, pues no gustó a ninguno de los jurados. En cuanto a la voz, Amparo Grisales destacó el talento del trío de mujeres que cantaron el tradicional ‘Popurrí’.

Los que no pasaron y los que hicieron reír al público

Una mala interpretación de ‘Kurt Cobain’ se presentó y los jurados no ocultaron sus caras de desagrado, pues no se le entendía el idioma en que cantó el imitador. Por otra parte, ‘José Luis Perales’ llamó la atención por su voz pero no encajaba con la melodía de la canción, motivo por el cual recibió tres luces rojas.

‘Alejandra Guzmán’, ‘Natalia Jiménez’, ‘Leonardo Favio’ y ‘David Summers’ destacaron por la personificación de los artistas originales, pero no avanzaron a la siguiente ronda, así como Plácido Domingo, quien no tenía la voz tenor del auténtico cantante español.

Participante que interpretó a 'Kurt Cobain' en 'Yo me llamo'

