La actriz de ‘Betty, la fea’ que cautivó a sus seguidores con sensual foto en bikini

Más de dos décadas después de su lanzamiento, ‘Yo soy Betty, la fea’ sigue cautivando a miles de personas en todo el mundo y así se ha demostrado a través de la plataforma Netflix, donde constantemente hace parte del listado de series más vistas en Colombia.

Adicionalmente, quienes han visto la icónica serie también están pendientes de todas las novedades de quienes conformaron el elenco, especialmente aquellas que comparten en redes sociales. Una de esas figuras que se convirtieron en el centro de atención fue Lorna Cepeda, quien interpretó a ‘Patricia Fernández’, mejor conocida como la peliteñida, debido a su rubia cabellera.

Fue precisamente la actriz cartagenera quien llamó la atención de muchos en Instagram, no precisamente por hablar de ‘Betty, la fea’, sino porque cautivó al subir una foto a su perfil oficial, presumiendo el cuerpazo que tiene a sus 50 años de edad con un bikini de dos piezas: roja y negra.

“Juepaaaa! Que viva la vidaaaaa!”, escribió la artista en el pie de la publicación que rozó los cien mil ‘me gusta’ y generó cientos de comentarios. Vale mencionar también que, la foto fue tomada en Ciudad de México, más exactamente en Cabo San Lucas.

Dentro de las reacciones destacadas estuvo la de la cantante Adriana Bottina, quien escribió; “El que es bonito es bonito”; mientras que Natalia Ramírez (quien interpretó a Marcela Valencia en la misma producción), comentó “El amor te sienta muy bien”.

Otras de las réplicas fueron: “¡Estás espectacular!”; “Abrazos Lorna, que viva la vida”; “Bella siempre Lorni”; “Nooooo… finalmente la peliteñida con plata” y “Estás divina mujer”. Hasta su novio, el empresario Juan David Morelli, le dejó un tierno mensaje.

“Que rico ser parte de tu vida amor mio. Te Amo”, escribió.

Por otro lado, Cepeda llamó la atención tras reaparecer en la final de ‘MasterChef Celebrity’, pues cabe recordar que ella participó en la edición más reciente del programa, en la que Carla Giraldo salió vencedora.

En ese concurso, la peliteñida generó conversación en redes sociales no precisamente por haber preparado algún plato especial, sino porque vestía una camiseta que hacía alusión a la icónica serie: una camiseta de la Universidad de San Marino, aquella que ella tanto mencionaba en la serie y donde estudió “seis semestres de Finanzas”.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar; los usuarios comentaron la inusual prenda y hasta preguntaron dónde se conseguía para comprarla, pues tratándose de una serie, no se encuentran unidades en tiendas de cadena.

Un pequeño repaso por su carrera actoral y cómo fue que pasó el casting de ‘Patricia Fernández’

La cartagenera ha participado en reconocidas series nacionales y regionales, como ‘Amas de casa desesperadas’ (2008); ‘Casados con hijos’ (2004); ‘Casa de reinas’ (2013) y ‘El tesoro’ (2016), entre otras. Además, y en diálogo con el programa ‘La movida’ del Canal RCN, relató el proceso para obtener el memorable papel de la secretaria de Armando Mendoza.

“Ese casting de la peliteñida fue tenaz, porque estuve en RCN desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Esperé, esperé y nada que me pasaban, hasta que me hicieron pasar de última”, dijo la actriz.

Además, confesó que no le hicieron mayores comentarios cuando presentó su caracterización de Patricia Fernández. “Cuando lo hice, así fue como rapidito. Yo me sentí terrible. Fue rápido, así de una vez, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal”, aseguró para aquel magazín de entretenimiento.

Tomada de Instagram @lornacepeda

SEGUIR LEYENDO: