Hospital dice que no se va a disculpar con el director del Instituto Nacional para Ciegos

El pasado 5 de octubre, a su salida de los juzgados de Paloquemao, el director de Instituto Nacional de Ciegos, dio a conocer en entrevista con Noticias RCN, que había interpuesto una tutela, luego de tan solo haber podido llegar a las rejas del hospital en donde estaba recluida su madre, a quien no pudo ver, porque la seguridad del centro de salud no le permitió el ingreso con un acompañante que lo guiara, argumentando que solo podía ingresar un visitante por paciente.

Un mes después de dicha tutela, Parra tuvo una respuesta en la que parte de dicha denuncia falló a su favor, pues a pesar que no se ordenó un protocolo para las personas con discapacidad visual, el juez sí resolvió que se le debe garantizar a Parra el Derecho a la Igualdad, por lo que le ordenó a la clínica y a la empresa de seguridad, que diera excusas ante la negativa de visitar a su madre.

Ante ello, Parra respondió en diálogo con el noticiero: “Estoy muy contento porque el juez me amparó mis Derecho a la Igualdad y No Discriminación respecto a la posibilidad a que una persona ciega visite a su familiar en la clínica”.

Sin embargo, horas más tarde, la tarea de hacer respetar sus derechos le dejó una sensación de doble victimización, pues le fue enviado un correo electrónico en el que el Hospital le dio a conocer que impugnaba el fallo del juez.

De acuerdo con la respuesta del Hospital, este señaló que solo se dio la aplicación y cumplimiento de la norma en la que la Secretaría de Salud dejaba únicamente la visita de un familiar por paciente. Además, en dicha impugnación la Méderi exigió que se les devuelvan las excusas inicialmente presentadas.

