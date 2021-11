Hasta groserías uso Daniel Martínez para animar a Egan Bernal en el Giro de Italia

Daniel Martínez confesó que en el Giro de Italia uso hasta groserías para animar a Egan Bernal. Foto: Giro de Italia

El reciente título del Giro de Italia 2021 conseguido por el ciclista colombiano Egan Bernal tiene una parte reservada para su compatriota Daniel Felipe Martínez, compañero de equipo, quien fue su escudero incondicional en los momentos que más ayuda necesitó.

La labor encomendada a Martínez como gregario de lujo de Egan la cumplió a la perfección, pues su apoyo fue tanto que, seguramente si no hubiese estado en los momentos más complicados, el titulo no hubiera sido posible.

Y es que, durante toda la carrera, en especial en las etapas finales de montaña, en donde el esfuerzo físico empezó a pasar factura, el oriundo de Soacha se convirtió en el hombre más importante del INEOS Grenadiers. Sus alientos reiterados hicieron que Bernal no perdiera el impulso y continuara luchando por defender la Maglia Rosa.

De hecho, una de las imágenes más conmovedoras que se han visto en los últimos años en el ciclismo se dio en la etapa 17 del Giro, pues Daniel Felipe Martínez se convirtió en ese ‘ángel de la guardia’ de Egan Bernal y lo llevó hasta la línea de meta con el fin de evitar que el título de la carrera fuera puesto en peligro.

Las cámaras de la competencia captaron el momento en el que ‘Dani’ alentó a su líder de equipo. Los hechos ocurrieron a falta de 3 kilómetros para el final de la etapa, allí se puso a prueba la verdadera función de Martínez con el INEOS y este resignó sus posibilidades de victoria de etapa, y hasta de entrar al podio de la general, por esperar a Egan.

En la parte final de la subida a la inédita cima de Sega di Ala, el británico Simon Yates decidió lanzar un contundente ataque que colocó en aprietos, por primera vez en la competencia, a Bernal. Joao Almeida se unió al arranconazo y entre ambos rompieron las piernas del escarabajo colombiano. Sin embargo, su amigo Daniel Martínez llegó al rescate.

Las escenas fueron de mucho nerviosismo, pues por primera vez se vio débil el líder de la general y, ante las crudas rampas en las que suele machacar al resto, no logró encontrar su ritmo. Martínez por un momento parecía no darse cuenta de la situación y los llamados de Bernal, al parecer, no eran escuchados, pues la bulla de la gente que estaba a los lados de la carretera hacían imposible la comunicación entre ambos.

Finalmente, el oriundo de Soacha logró esperar a Egan y, ante el enfoque de la transmisión, dejó ver el momento en el que se volteó a alentar a Egan y, como cualquier otro colombiano, lo gritó y lo motivó a no bajar los brazos.

“Había mucho ruido y no lo escuchaba. Cuando voltee a mirar, tratamos de llevarlo hasta el final”, afirmó Daniel una vez terminó la jornada.

Sin embargo, nadie sabía lo que le había gritado Martínez al zipaquireño hasta este fin de semana, pues en un evento con medios de comunicación con motivo al Giro de Rigo, celebrado en Santander, Martínez recordó el momento que pasó a la historia y reveló detalles de lo que se dijo con Egan.

“Realmente fue una anécdota muy bonita porque ya habíamos tenido tres semanas, ya quedaba realmente muy poco para terminar el Giro y faltaba esa etapa, sabíamos que esa subida era bastante exigente, Egan ya había tenido exhibiciones los días anteriores y realmente no esperábamos que tuviera esa crisis”, comentó inicialmente el corredor de 25 años.

Añadió: “Todo el equipo estaba trabajando bastante fuerte para ganar el Giro y en ese momento quedábamos él y yo. Cuando yo volteé a mirar, no estaba. Cuando lo vi, venía muy mal, prácticamente le grité de todo; lo empujé, le daba ánimo, pero con groserías”, confesó.

Daniel Martínez confesó que en el Giro de Italia uso hasta groserías para animar a Egan Bernal. Foto: Giro de Italia

Al final Egan solo perdió 53′' segundos con Yates en esa etapa y, aunque se vio bastante agotado al entrar en meta, reconoció que estaba más motivado que nunca para defender su maglia rosa.

“Estoy feliz porque no perdí mucho tiempo con Yates así que fue un buen día para mí, solo perdí unos metros con Caruso. Si fue un día malo para mí, no perdí mucho tiempo. Todavía tengo una ventaja sobre Yates. Soy feliz si gano el Giro, así sea por un segundo”, dijo aliviado en su momento Egan Bernal.

SEGUIR LEYENDO: