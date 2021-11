Carolina Cruz y Lincoln Palomeque reaparecieron juntos en Cartagena, pero los rumores no paran

Foto: Instagram @CarolinaCruzOsorio

Desde hace varios meses atrás, la famosa pareja de esposos conformada por Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ha sido tema de conversación entre sus seguidores, por cuenta de los rumores que hablan sobre una separación la cual ninguno de los dos lo ha confirmado.

De hecho, los padres de Matías y Salvador quisieron ponerle fin a los cuestionamientos con una fotografía en la que, después de mucho tiempo, se les ve juntos de nuevo y, en esta ocasión, disfrutando del mar en Cartagena durante un viaje que llevaron a cabo la semana pasada.

Sin embargo, lejos de silenciar los rumores, la imagen terminó avivando la polémica, pues muchos dicen que a pesar de que, en efecto, están en el mismo yate y posan uno al lado del otro, no se les ve muy cercanos.

“Se ven juntos pero no revueltos”, “si la foto era aclaratoria, les cuento que me quedaron más dudas”, “pues cerca, lo que se diga cerca, no se ven”, “juzguen ustedes por las caras de ambos” y “se ven tan juntos como mis papás que llevan 18 años de separados”; fueron algunas de las reacciones que suscitó la publicación entre quienes siguen al actor y la presentadora de ‘Día a día’. No obstante, hubo quienes confiaron en que el amor entre ambos continúa ardiendo con la misma intensidad de siempre.

Vea aquí la polémica imagen que recuperó la cuenta de Instagram @rechismes:

¿Por qué se dice que Lincoln y Carolina no están juntos?

Para muchos de los seguidores de la pareja, la relación entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz no va por buen camino. Muchos especulan que la falta de imágenes en la cuenta de Instagram de la presentadora junto a su esposo y padre de sus dos hijos, es una forma de decir que algo no anda bien por el hogar de los artistas.

Sin embargo, en repetidas ocasiones la mujer ha dejado claro que su relación con el actor no ha terminado, sino que su ausencia en casa se debe a la cantidad de trabajo que tiene pues se le juntaron las grabaciones de dos producciones. Una de ellas es la nueva temporada de ‘La reina del sur’, que ha tenido locaciones como la ciudad de Ibagué, donde también participó como modelo en la feria ‘Ibagué, negocios y moda’.

De ese modo, Carolina Cruz decidió interactuar mediante la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ con sus seguidores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle de nuevo por su relación con Palomeque. Allí, la empresaria respondió al cuestionamiento mediante un ‘boomerang’ para dar el contundente ‘No’, con un gesto de su mano como se puede apreciar en el siguiente video:

“Ha sido muy difícil para él”

A través de una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, la presentadora y modelo vallecaucana confesó cómo la ha pasado Palomeque frente a la enfermedad que tenía Salvador, el menor de la familia.

“Ha sido un tiempo muy difícil para él, porque ha estado grabando todo el tiempo. Pasamos 12, 15 o 9 días en los que no nos vemos, entonces pues no ha sido muy sencillo para él, porque digamos que todo el embarazo de Mati hasta el nacimiento se lo pudo gozar y con salva ha sido más difícil, pues gracias a Dios está trabajando. Se le juntaron dos producciones y aunque hubiéramos querido en familia compartir muchas cosas, hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar las bendiciones y más si son laborales. Entonces, afortunadamente están las comunicaciones por teléfono en las que se puede llamar o verse por videollamada, entonces eso ha facilitado un poco las cosas”, explicó Carolina Cruz en su charla con el medio.

Cabe mencionar que el bebé de la familia Palomeque Cruz padecía de una tortícolis gestacional que logró superar con terapias y otros cuidados.