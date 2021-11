La fiesta de cumpleaños de Mario Hernández: reflexiones, paella y un secreto que pocos conocían

Mario Hernandez. Colprensa - Diego Pineda

Durante la semana pasada, el empresario colombiano Mario Hernández celebro sus 80 años. Junto a su familia y amigos, el fundador de su empresa homónima de calzado, bolsos y diferentes accesorios en cuero, celebró su octava década de vida con música en vivo, un enorme pastel y paella. El momento quedó registrado, por fragmentos, en las redes sociales del santandereano, allí, el hombre agradeció a quienes lo felicitaron y a quienes lo acompañaron. Hernández hizo un recorrido por acontecimientos importantes de su vida, y reflexionó sobre los días que vive la humanidad en medio de la pandemia de coronavirus.

“Problemas no hay, uno tiene que buscar las soluciones. Siempre de los problemas salen cosas buenas. No hay mal que por bien no venga”, comentó el empresario en la reflexión que hizo ante los empleados de su fábrica, quienes también se tomaron un espacio para celebrar la vida de su jefe. Si no hubiera sido por la violencia que lo obligó a salir de Capitanejo, su lugar de origen, no estaría en donde está ahí, según manifestó. Si se hubiera quedado en su tierra, estaría sembrando tabaco y tomate. “No hay mal que por bien no venga”, comentó luego de referirse a otras circunstancias vividas en su experiencia profesional.

El empresario, en su reflexión, habló de la importancia de la crianza de los niños que en este momento están creciendo en Colombia para construir un futuro mejor. Aseguró que la pandemia reveló lo que es verdaderamente importante en la vida, “los detallitos, los amigos, la gente, darle un vaso de agua a quien lo necesita, dejar las envidias, trabajar en equipo”, y no las cosas materiales. Hernández recalcó lo importante de agradecer lo que se tiene, por ejemplo, un buen estado de salud. El empresario, que tuvo una primera celebración con sus empleados, agradeció el detalle que tuvieron con él al decorar las instalaciones y homenajear su vida.

Así fue la celebración de los 80 años de Mario Hernández. pic.twitter.com/FSdHI1zjgu — Ana (@PuraCensura) November 1, 2021

La segunda celebración se realizó con sus amigos y familiares, en una fiesta privada realizada en un apartamento en los cerros orientales, según detalló el portal informativo de Pulzo y una publicación en la revista Semana. Luego de comer y de hacer un brindis en medio del festejo, llegaron músicos que le cantaron la canción del ‘Feliz Cumpleaños’ a Hernández, en coro con los asistentes a la reunión. Su pastel de cumpleaños decía “feliz cumpleaños repollito”, como le dicen de cariño sus seres queridos. “Lo más importante, la familia”, aseguró el exitoso empresario.

Durante la última semana de octubre, en medio de la presentación oficial de su libro ‘Pulga Arrecha’, en una conversación con Vicky Dávila, para el formato de Semana TV, respecto al futuro político de Colombia, Mario Hernández explicó cómo ha hecho para mantener el nivel de ventas en Venezuela, país donde tiene sucursales de su marca de marroquinería.

“Somos la marca en Venezuela, ahora estamos vendiendo el doble de lo que vendíamos. Teníamos un problema con los dólares, pero la economía está dolarizada y ya vendemos el 70% en billetes de dólares. Tú consigues todo lo de allá ¿Y quiénes hay para comprar? Hay unos ricos que compran lo mismo que aquí en Colombia, no todos me pueden comprar, no todos pueden comprar lomo o whiskey sello azul, así como volar en primera clase, así es la vida”, detalló el empresario que además reveló que hace siete años no viaja a Caracas, pues empezó a recibir amenazas de muerte en su contra.

Así mismo, a mediados de octubre, Hernández salió a aclarar la polémica que surgió acerca de que sus productos, según usuarios en redes sociales, estaban siendo fabricados en China. “Así me sentí cuando pedí un bolso y una maleta por tu página web y pagué más de un millón y medio de pesos por ambas cosas y cuando me llegaron la etiqueta decía que eran hechos en China. Tan feo que lo estafen a uno, ¿cierto?”, contestó una mujer ante las quejas del empresario luego de que este denunciara que Avianca, supuestamente, le habría cobrado de más por la compra de un tiquete.

“A Mari Cotes: es cierto, en Colombia no hay materias primas, las mejores fábricas son en China garantizadas por nuestra marca. Con gusto le devolvemos el dinero (...) en ninguna parte decía que fabricadas en Colombia”, replicó.





