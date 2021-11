Juancho de la Espriella reveló que consumió drogas con Silvestre Dangond durante “unas parranditas juntos”

El famoso acordeonero no solo se ha dado a conocer por su exitosa carrera musical junto al también estrella del vallenato Silvestre Dangond, sino también por una que otra controversia que incluye la vida de excesos que enfrentó durante casi una década.

En diálogo con el portal ERV Vallenato, el sincelejano aseguró que, aunque ya dejó atrás uno de los momentos más difíciles de su vida, no tiene problema en referirse a la vida de alcohol y drogas que llevó y que, incluso, le causó una profunda depresión y la ausencia en varios de sus compromisos artísticos.

“Qué hace uno tapando las verdades, yo ese tema lo hablo y si me lo preguntan lo contesto porque hoy en día yo cambié mi vida en un 100% en ese sentido, era un tema que a mis 19 o 20 años era semanal, pero si no lo cambiaba hoy no estaría en esta entrevista”, reconoció el músico.