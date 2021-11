Duván Zapata confirma que pudo llegar al Inter y explicó por qué se quedó en Atalanta

Duván Zapata suma seis goles en nueve partidos con Atalanta en la Serie A esta temporada. EFE/EPA/PAOLO MAGNI

El martes 2 de noviembre Atalanta jugará uno de los partidos más importantes de lo que va de la temporada 2021/22. En el Estadio Atleti Azzurri recibirá al Manchester United por el cuarto partido del Grupo F en la Champions League, en el que deberá buscar hacer respetar su localía para mantenerse en la lucha por avanzar a cuartos de final.

Los Red Devils justamente son los líderes del grupo con 6 puntos, seguidos de Villarreal con 4 puntos (+2 goles), Atalanta (sin diferencia de gol) y Young Boys con 3 puntos; y la última vez que se midió con el conjunto de Bérgamo, el pasado 20 de octubre, se impuso 3-2 luego de comenzar perdiendo: esa noche, la tercera diana la puso el astro portugués Cristiano Ronaldo.

Uno de los llamados a protagonizar el partido es el colombiano Duván Zapata, que en las últimas semanas con el Atalanta ha estado de amorío con el la red. El sábado 30 de octubre anotó en el empate con la Lazio y el 27 de se reportó con gol en la victoria sobre la Sampdoria. En nueve partidos de la Serie A, suma seis anotaciones.

Pues bien, en la previa del partido, el Toro dio sus impresiones, reconoció que fue pretendido por el Inter de Milán para reforzar el ataque esta campaña y elogió a Cristiano.

Sobre los acercamientos con el Inter tras la salida de Romelu Lukaku rumbo al Chelsea, el delantero caleño indicó que con convicción decidió permanecer en la Diosa, con la que sigue deslumbrando.

“Fui tentado por Inter, pero tenía mis ideas claras y estoy feliz de haberme quedado aquí en Bérgamo”.

Para el dorsal ‘7′ del Manchester United, que les aguó la fiesta en el Old Trafford dos semanas atrás, tuvo palabras de reconocimiento por su buen fútbol, pero dejó claro que buscarán marcarlo de tal manera que no los inquiete, si bien dejó claro que la prioridad es pensar en todo el equipo rival y no solo en un solo jugador.

“Cristiano es un jugador importante, tiene un valor muy alto. Mañana tenemos que darle muy poco, tanto a él como a todo el Manchester”, comentó.

De cabeza Cristiano Ronaldo anotó el gol del triunfo del Manchester United sobre el Atalanta, el pasado 20 de octubre. REUTERS/Phil Noble

Zapata estuvo cerca de convertirles a los dirigidos por Ole Gunnar Solskjær en el partido más reciente, pero gracias a David de Gea, la esférica nunca ingresó en el pórtico. A él, sin embargo, eso no le preocupa, tiene seguridad en que el gol llegará.

“Espero un partido duro, como todos los que se juegan en estas competiciones. Ellos acaban de ganar en su liga, la intensidad será alta y tendremos que ser buenos explotando nuestras habilidades, debemos ganar en casa. El gol llegará tarde o temprano, pero lo importante es hacer un buen partido para ganar los tres puntos”.

Otro de los jugadores que quizá puedan desequilibrar es Luis Fernando Muriel, luego de una lesión que lo alejó las primeras semanas de esta campaña de las canchas, no ha tenido los minutos deseados para retomar su nivel.

“Tuvo un buen comienzo, luego se lesionó. Espero verlo en buenas condiciones, tomemos el ejemplo de Ilicic (...) Luis Fernando Muriel es muy importante para el equipo”, explicó Gian Piero Gasperini sobre la falta de titularidad del nacido en Santo Tomás (Atlántico) las últimas fechas.

SEGUIR LEYENDO: