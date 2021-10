Mario Hernández contó cómo sus tiendas han logrado sobrevivir en Venezuela durante la última década

Mario Hernández habló de cómo ha logrado sus tiendas en Venezuela han seguido abiertas durante más de 25 años / (YouTube: Revista Semana)

En el marco de la presentación oficial de su libro Pulga Arrecha, este viernes 29 de octubre, el empresario santandereano Mario Hernández conversó con Vicky Dávila en su programa de Semana TV sobre el futuro político de Colombia, su balance a nivel económico y explicó cómo ha hecho para mantener el nivel de ventas en Venezuela, país donde tiene sucursales de su marca de marroquinería.

Mientras explicaba cuáles eran sus opciones políticas pensando en las elecciones de 2022 - 2026 en Colombia, Hernández contó que tuvo que cerrar una fábrica de su compañía en Ureña, estado Táchira, Venezuela, pero eso no fue impedimento para dejar de comercializar sus artículos en las tiendas que aún continúan operando en el país vecino.

En el marco de la crisis socioeconómica que se vive en Venezuela, el periodista Jairo Lozano le consultó si dadas las necesidades que atraviesa el pueblo venezolano, sus indicadores de ventas se habían visto reducidos en la última década allá, o si pensaba cerrar las sucursales.

De inmediato, el empresario se refirió al tema aludiendo a que gracias al estilo de vida de una clase pudiente que vive en este país y a que la economía en materia comercial tiende a dolarizarse, aunque no de manera oficial, su marca y todos sus productos siguen siendo adquiridos por gente que tiene los medios. Esta fue la anécdota del industrial oriundo de Capitanejo, Santander, sobre su expansión internacional:

Yo tuve fábrica en Ureña, Venezuela, hace 25 años que habían impuestos para esto y siempre los venezolanos nos han comprado, porque antes venían a Colombia con el “dame tres, dame cuatro”, entonces monté fábrica para atender el mercado venezolano. Cuando se hizo el convenio en México, Colombia y Venezuela, se quitaron los impuestos, cerré la fábrica pero empecé a abrir tiendas. No las he cerrado, vendía el 10 % de lo que vendía antes, pero tengo locales propios, la bodega y todo. No puedo salir corriendo porque qué hago

Por cuenta de la hiperinflación, los bloqueos internacionales, el régimen del oficialismo y la extrema pobreza, sus ventas se redujeron al 10 % de lo que antes comercializaba hace dos décadas, cuando iniciaron sus operaciones en el país vecino. Sin embargo, es consciente de que ha logrado generar algo de empleo, aislándose totalmente del bolívar como moneda oficial e implementando el dólar billete como divisa en constante uso en el día a día:

Somos la marca en Venezuela, ahora estamos vendiendo el doble de lo que vendíamos. Teníamos un problema con los dólares, pero la economía está dolarizada y ya vendemos el 70 % en billetes de dólares. Tú consigues todo lo de allá... ¿Y quiénes hay para comprar? Hay unos ricos que compran lo mismo que aquí en Colombia, no todos me pueden comprar, no todos pueden comprar lomo o whiskey sello azul, así como volar en primera clase, así es la vida

El empresario reconoció que tuvo que hablar con la cancillería y viajar en constantes ocasiones para poder producir zapatos en el país vecino. También dijo que en migración y en los aeropuertos venezolanos lo reconocen cada que llega y le exaltan su trabajo por el reconocimiento de la marca. Sin embargo, contó que comenzó a recibir amenazas en su contra, por lo que hace siete años no viaja a Caracas y ahora envía a su gerente en un carro blindado para visitar la sucursal y los almacenes.

Eso no le impidió seguir comercializando apuntándole a un nicho de mercado ubicado en los estratos altos venezolanos y dijo que siempre hay alguien que compre y consuma moda en el mundo:

Hay muchos ricos, hay venezolanos que han sacado del país más de 400.000 millones de dólares, entonces llevan 10.000 dolaritos al país y viven como unos príncipes. Vaya mire los bodegones: consigue lo que quiera de donde quiera. Las grandes marcas están allá, lo mismo que acá donde tenemos 22 millones de pobres, no todos me pueden comprar Mario Hernández, lo que tenemos es que trabajar para que no haya tanta pobreza

Ante el fin de la industria y la dependencia de la explotación petrolera, Hernández dijo que la pobreza que hay en este país es producto de las restricciones que han provocado que no haya dinero suficiente para garantizar calidad de vida en todos los habitantes. Agregó que siendo él presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, lograron quitar contenedores en Cúcuta para que haya intercambio comercial entre ambos países y avanzar en materia económica con empleo en medio de la crisis económica y sanitaria.

