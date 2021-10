Alcalde de Manizales rifará una bicicleta para que él y su esposa ganaran más seguidores en redes sociales

Alcalde de Manizales rifó una bicicleta para que él y su esposa ganaran más seguidores en redes sociales. Foto: Carlos Mario Marín

Internet se llena de críticas para Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, por la manera en la que decidió promocionar sus cuentas y las de su esposa en redes sociales. Se conoció que, a cambio de seguirlos en Facebook e Instagram y utilizar un hashtag de su administración, el mandatario rifará una bicicleta de marca Cliff en un concurso que dio a conocer por medio de las vías de comunicación de la alcaldía.

El sorteo de la bicicleta, que cuesta entre un millón y tres millones de pesos, causó disgusto entre la población por el beneficio propio y el de su esposa que traería. Según la publicación en Facebook, se debían cumplir varios pasos para poder participar.

En primer lugar, se debía dar ‘me gusta’ y compartir la publicación del anuncio. Después, se debía subir una “foto creativa” en una instalación de sombrillas en la capital de Caldas con el numeral “#ManizalesReverdece”. Luego, se debían seguir las cuentas de Marín y de Valentina Acevedo, su esposa.

Quien saldrá beneficiado con la bicicleta debe cumplir los requisitos y contar con la fotografía con más reacciones. El mandatario dará a conocer al ganador por medio del numeral “#ElAlcaldeReporta” el próximo lunes, primero de noviembre.

Publicación de Carlos Mario Marín

El numeral con el que anunciará el premio, se supone, es un medio de información para la ciudadanía. De esta forma, los usuarios en redes sociales reprochan que el mandatario estaría utilizando las redes oficiales de la administración por motivaciones personales que, según el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, incurrirían en faltas graves.

Camilo Vallejo, miembro de la organización, le dijo a la Radio Nacional de Colombia que hay que revisar los recursos públicos dispuestos para esto. “Si hay un funcionario público o un contratista que construya piezas gráficas para campañas como estas, habrá que examinar si puede haber un caso de una apropiación privada de esos recursos. Eso es tan grave como usar recursos públicos para levantar la casa propia”, expresó para el medio radial.

Además, Vallejo recalcó que las cuentas les quedan a Marín y a Acevedo, quienes podrían, con estos seguidores, hacer uso político o comercial de las mismas. Todo, por beneficio propio y sin pensar en el uso únicamente informativo de las mismas hasta el fin de su mandato.

Sin embargo, al medio también habló Mariana Gómez, quien es jefe de prensa del alcalde. Según ella, la bicicleta fue donada por un patrocinador “para dinamizar la semana de la movilidad”. Sobre quién fue el creador de las publicaciones y el diseño, la mujer aseguró que fue Acevedo, quien se dedica a la publicidad como profesión.

La funcionaria recalcó que lo que busca Marín con la rifa es mejorar las comunicaciones hacia la ciudadanía y, por medio de las redes sociales, masificar los mensajes. Sobre la propiedad de las cuentas, la mujer indicó que estas son del mandatario desde antes de serlo, entonces no ve motivos para entregarlas.

Oficialmente, el alcalde no se ha referido a las críticas y, ya que el concurso se define el próximo lunes, aún no se conoce si la rifa se llevará a cabo. A pesar de las críticas y la rabia de algunos ciudadanos de Manizales en redes sociales, al día de hoy, no hay llamados de atención o investigaciones de las autoridades frente a la temática.

