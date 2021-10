Suspendieron evento de coronación de la Señorita Atlántico por fuertes lluvias en Barranquilla

Señorita Atlántico @geraldinequirozber

La coronación de la Señorita Atlántico 2021 fue aplazado por la fuerte lluvia que empezó a caer la noche de este jueves en la Plaza de la Paz, lugar donde Geraldine Quiroz Bermúdez recibiría su corona para representar al departamento en el camino por la corona de Colombia. El evento iba a ser transmitido por Telecaribe.

Además, la coronación contaría con la presencia de Valeria Charris, Reina del Carnaval de Barranquilla 2022 y algunos grupos de danza que se encargarían de inaugurar la noche de la mano con el cantante de champeta Will Fiorillo. Según conoció El Heraldo, el aplazamiento fue por seguridad de la reina y de los asistentes y este viernes se tomará una decisión sobre la nueva fecha, si se hace.

Hace unas semanas Quiroz se tomó sus redes sociales para agradecer el proceso del que resultó ganadora y en el cual representaba a la Región Caribe. “Quiero aprovechar este momento para agradecerle a Dios por permitirme vivir esta experiencia tan maravillosa. Agradecerle al comité de @srtaregioncaribe por todo el apoyo brindado a cada una de nosotras y por darnos la oportunidad de participar en tan formidable certamen”, escribió en sus redes sociales.

“Hoy soy Atlántico donde el río y el mar se unen, vengo de la puerta de oro de colombia, de la capital de la alegria y de un departamento diverso lleno de cultura y tradición ❤️ que orgullo portar esta Banda, srta Atlántico 2021″.

Por su parte, el pasado mes de agosto el alcalde Jaime Pumarejo y Martha Moreu, gerente del Carnaval de Barranquilla, anunciaron en una rueda de prensa a Valeria Charris Salcedo como la Reina del Carnaval 2022. La barranquillera tiene 23 años y su designación generó un debate en las redes sociales por haberle ganado la corona a Valentina Lapeira, la otra candidata más opcionada.

Charris es una apasionada del Carnaval desde muy pequeña, además de ser bailarina y estudiar becada Ingeniería Industrial en la Universidad de La Sabana en Bogotá. La joven recibió la noticia a través de una llamada del mandatario de la ciudad y la gerente del Carnaval cuando estaba en su puesto de trabajo en Monómeros.

Moreu saludó a Valeria y le dijo que “esto me trae mucha recordación a mi, te quiero dar la noticia de que eres nuestra futura Reina del Carnaval de Barranquilla y quiero decirte que es una noticia tan importante en estos momentos de crisis por la pandemia. Pienso que por tu historia y por tu hoja de vida que nos vas a dar un bonito Carnaval y que nos vas a representar al barranquillero auténtico”.

Por su parte, Charris le respondió que “así será, juntos haremos este Carnaval mejor ... estoy en shock”.

“Toda mi vida soñé con ser Reina del Carnaval, desde chiquita. Por eso participaba en todas las comparsas, fue reina del Carnaval del colegio, participé en el proceso de Carnaval de los Niños”, reveló Charris es un video publicado por la Alcaldía de Barranquilla.

En ese video también reveló cómo llegó a hacer el casting para ser la reina del Carnaval, lo curioso del caso de Charris es que hizo una audición sin saber para qué. “Recibí una llamada que no sabía que iba a cambiar mi vida, me invitaron a participar en un casting, como era una persona de confianza yo fui. Éramos muchas niñas de muchos barrios de la ciudad, me pusieron a bailar, a hacer pasarela y me preguntaron sobre mi vida y ya, me fui sin saber a qué estaba audicionando”, luego de esto le anunciaron que quedó entre las finalistas para ser la nueva soberana de las carnestolendas.

