Colombia

El ministro de Defensa se refirió a un posible estallido social tras las elecciones en Colombia: “Ya mucha sangre hemos derramado”

Pedro Arnulfo Sánchez instó a evitar declaraciones que incentiven la violencia y subrayó que la protesta debe darse siempre dentro del orden constitucional

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Ministro de Defensa advirtió que discursos de estallido social solo favorecen escenarios violentos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Ministro de Defensa advirtió que discursos de estallido social solo favorecen escenarios violentos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, advirtió sobre la circulación de versiones que sugieren un supuesto estallido social tras las elecciones de este domingo 31 de mayo de 2026.

Frente a estas afirmaciones, el funcionario exigió responsabilidad y altura en el debate público, y sostuvo que este tipo de discursos solo favorecen escenarios violentos y afectan la estabilidad democrática del país.

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Durante una comparecencia, el titular de la cartera de Defensa instó a quienes promueven rumores sobre una eventual explosión social a actuar con madurez. “A las personas que están cometiendo este tipo de insinuaciones, de alteraciones, que tengan la madurez y que actúen a la altura que exige la democracia, que no sean irresponsables, que más bien sean responsables con la democracia que requiere este país”, declaró Sánchez.

Pedro Arnulfo Sánchez descartó un brote social y llamó a la madurez tras los comicios en Colombia - crédito Luisa González/REUTERS
Pedro Arnulfo Sánchez descartó un brote social y llamó a la madurez tras los comicios en Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

Para el ministro, propagar esas versiones solo contribuye a la incertidumbre y pone en riesgo la institucionalidad. “Ya mucha sangre hemos derramado como para tener comportamientos infantiles y demenciales, que lo único que buscan es afectar la democracia y beneficiar a los criminales, beneficiar a la violencia”, agregó el funcionario.

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El responsable de la defensa nacional descartó la existencia de indicios que apunten a un inminente brote social motivado por la violencia.

No es cierto que haya un estallido social, no es cierto que haya un estallido motivado a la violencia”, afirmó. Insistió en que los colombianos cuentan con el derecho a manifestarse y expresar inconformidades, siempre dentro del marco legal.

“La vida de Colombia continúa, sigue su marcha y la gente tiene el derecho a expresarse, a protestar, siempre enmarcado dentro de la constitución y la ley”, enfatizó el ministro.

La postura de Sánchez llega en un contexto marcado por la polarización y el nerviosismo en algunos sectores políticos, que han advertido sobre posibles escenarios de convulsión social, entre ellos el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Pedro Arnulfo Sánchez advirtió que propagar rumores sobre una crisis social solo pone en riesgo la democracia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Pedro Arnulfo Sánchez advirtió que propagar rumores sobre una crisis social solo pone en riesgo la democracia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El ministro hizo un llamado a evitar discursos que, en sus palabras, “benefician a la violencia”, insistiendo en que cualquier diferencia debe canalizarse por vías democráticas y de acuerdo con la ley.

El Ministerio de Defensa reiteró su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales y la vigilancia del orden público. En sus palabras, “la democracia requiere responsabilidad”, y la sociedad debe rechazar cualquier intento de desestabilización. Las autoridades advirtieron que vigilarán de cerca cualquier intento de alterar la paz social bajo argumentos infundados.

Esto dijeron las Fuerzas Militares sobre supuesto estallido social después de las elecciones

Las Fuerzas Militares de Colombia desplegaron un amplio operativo para custodiar el proceso electoral del 31 de mayo.

De acuerdo con declaraciones del general Hugo López a Blu Radio, comandante general de la institución, se encuentran distribuidos 128 mil efectivos en más de 5700 puntos de votación bajo su responsabilidad, con el objetivo de brindar seguridad y tranquilidad durante la jornada democrática.

El general López precisó que la estrategia de seguridad contempla la presencia de 100 mil miembros adicionales en labores de vigilancia en las principales vías, zonas estratégicas y la protección de infraestructuras esenciales del país.

General Hugo López: “No hay información sobre un estallido social tras los comicios” - crédito Presidencia de Colombia
General Hugo López: “No hay información sobre un estallido social tras los comicios” - crédito Presidencia de Colombia

Estamos desplegados a nivel nacional con el fin de garantizar las elecciones del 31 de mayo”, afirmó el comandante en el programa Mañanas Blu. Esta cobertura abarca regiones como Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Bolívar y Norte de Santander, consideradas prioritarias por la situación de orden público.

Las operaciones incluyen medios terrestres, aéreos y marítimos, así como unidades de reacción inmediata para atender cualquier contingencia. “Tenemos tropas con medios aéreos para una reacción inmediata donde el país lo requiera”, detalló López. El despliegue responde al contexto de alertas surgidas ante posibles alteraciones del orden público y movilizaciones ciudadanas tras los resultados electorales.

Frente a versiones sobre un eventual estallido social, el comandante negó que exista información concreta al respecto. “Las Fuerzas Militares y la inteligencia militar no tenemos información sobre un estallido social”, subrayó, aunque reconoció la presencia de protestas en distintos puntos del territorio.

López hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho a la manifestación en paz: “Lo que le pedimos a la comunidad es que hagan parte de estas protestas, pero no violentas”.

El alto oficial remarcó el compromiso de las Fuerzas Militares con la protección de los colombianos y la garantía de una jornada electoral en condiciones de seguridad. “Invitamos a que esta fiesta democrática se realice en las condiciones de seguridad y paz que requieren los colombianos”, expresó.

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