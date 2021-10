Ministerio de Hacienda alertó que el traslado entre regímenes pensionales ya supera los $6.3 billones

01/01/1970 El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Manuel Restrepo POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA ECONOMIA DESDE ESPAÑA PRESIDENCIA COLOMBIA

Durante una diligencia frente al alto tribunal, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, Colpensiones y Asofondo, dieron a conocer el impacto que ha tenido el cambio de régimen pensional que están realizando los colombianos, frente a las finanzas del Estado.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó que cuando un colombiano se traslada de un fondo privado a Colpensiones, el consecuente traslado de recursos desde las AFP alivia temporalmente las finanzas de la entidad, pero, a largo plazo, empieza a generar un déficit para el Estado, pues cuando se realiza dicho traspaso, a Colpensiones le toca asumir la obligación de pagar pensiones que valen más de los recursos que se trasladan, lo que termina generando un pasivo que a la larga debe ser asumido por la Nación.

“Colombia tiene un pasivo pensional que no está fondeado y que tendrá que ser atendido por los contribuyentes en las próximas décadas a través de impuestos generales”, dijo Villar, según lo informado por el diario El Tiempo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó, en la audiencia pública ante la Corte Constitucional, que las demandas por traslado de régimen pensional ya tienen un costo de 6.3 billones de pesos, agregando que las que se avecinan costarían 35 billones de pesos.

En ese sentido, el jefe de dicha cartera, afirmó que el 25% de las personas recibirán entre cuatro y 25 millones de pesos mensuales, “llevando el 83% de los subsidios, es decir, cerca de 29 billones de pesos”.

Además, agregó que “el costo fiscal es alto, ya que el Estado resultaría subsidiando con más de un 80% a quienes se pensionen con más de cinco millones de pesos”.

Entre tanto, señaló que el costo por las multas que se le han venido imponiendo al sistema pensional ascienden a los 10.5 billones de pesos, y que “el 74% de los subsidios en materia pensional son para los más ricos y están empeorando la distribución del ingreso en Colombia “, dijo el ministro.

Ante los interrogantes de la Corte Constitucional, la cual buscó recoger insumos sobre lo que está sucediendo frente a las demandas, las repercusiones, los derechos de los usuarios, el ministro Restrepo, respondió que con todo esto existe la posibilidad de descapitalizar el fondo común de Colpensiones, detallando que esta entidad deba pagar pensiones de personas que nunca contribuyeron a este, lo que, a su juicio, se convierte en una “pensión subsidiada” dado que los recursos que se trasladan son parciales.

En cuanto a la pregunta de la Corte, sobre el número de demandas y el impacto fiscal y de sostenibilidad financiera, en especial de los traslados en los que por decisiones judiciales se anulen los traslados de régimen pensional cuando faltan menos de 10 años para pensionarse, el ministerio detalló con a corte de agosto de 2021, hay un registro de 43.277 demandas en las cuales en 39.941 se ha ordenado la nulidad de la afiliación al Rais -Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad- (al fondo privado).

Asimismo, Restrepo, explicó que el valor estimado de los ingresos a Colpensiones por traslado de las cuentas individuales es de 5,3 billones de pesos; mientras que el valor del pasivo pensional de las pensiones reconocidas en el Régimen de Prima Media RPM es de 12,8 billones.

Ante este panorama, la directora de la Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, María Virginia Jordán, sostuvo que “en el caso de las nulidades e ineficacias de afiliación, no ha sido aplicada esta la regla de la Corte. Creemos que no debe ser así, porque estas personas no tenían un derecho adquirido en el régimen de prima media, la mayoría de ellas han ahorrado más de 50 semanas en el régimen de ahorro individual, por lo que sería inequitativo que quienes no han ahorrado en el fondo común de vejez (Colpensiones), tuvieran la oportunidad de tener un subsidio sin haber hecho un aporte”.





