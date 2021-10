“El porno ha sido una bendición”: Esperanza Gómez, sin filtro, confesó con qué colombiana le gustaría estar

Actriz de contenido erótico Esperanza Gómez / archivo particular

La actriz de contenido para adultos volvió a encender las redes sociales luego de entregar explosivas declaraciones sobre su vida, su carrera en la pornografía y otros inéditos detalles que desconocían sus fans en Colombia -su tierra natal- y en el mundo.

En diálogo con el portal Superlike del Canal RCN, la intérprete de origen caldense inició diciendo que es “muy, muy celosa” y por eso le ha pedido a sus parejas que cuando “quieran estar sexualmente con alguien más” no lo hagan a sus escondidas.

Además, dice que esa estabilidad sexual y sentimental se la ofrece su “marido colombiano”, con quien lleva 16 años de relación. La aclaración se da porque Esperanza tiene dos parejas y uno de ellos es estadounidense, ¿a quién prefiere?

“Si a mi me tocara escoger ya, escojo al colombiano porque es el único que ha sido claro, honesto y leal. El día que quiere acostarse con otra vieja me pide permiso antes pero no me oculta pendejadas. Lo que no me pasa con el americano, porque ese tiene la nariz más larga que pinocho”, contó Esperanza a Superlike.

Amaranta Hank y Esperanza Gómez

Además, asegura que su marido, con el que además comparte nacionalidad, es el único con el que le gustaría estar porque sus anteriores relaciones le “han salido cachones y me han roto el corazón”.

En otros apartes de su entrevista, Esperanza volvió a destacar la nutrida carrera pornográfica que posee, que hoy la tienen en el top de las más famosas de esa industria, a tal punto que ella misma cataloga esa oportunidad como “una bendición”.

Asimismo, asegura que trabajar en ese gremio le permitió identificar a sus amigos y familiares y, de nuevo, aseguró que el porno le demostró que su pareja está con ella “pa’ las que sea” porque es el único que la sigue apoyando en su carrera en las artes escénicas eróticas.

“Doy gracias a Dios por mi trabajo”, Esperanza Gómez.

Aunque Esperanza parece ser una mujer arriesgada a la hora de tener relaciones sexuales, confesó que el sadomasoquismo le causa temor. ¿La razón? “Yo le siento temor al sadomasoquismo, no porque me lo vayan a hacer a mí porque a mí me gusta que me hagan cositas fuertes. Soy muy brusca y me da pánico que se me vaya la mano y termine haciéndole daño físico a alguien tratando de generarle placer”, reconoció.

Son varios los rumores que han rondado de que luego de estar con varios hombres en su trabajo de cine erótico, Gómez se habría vuelto bisexual y se sentiría más atraída por las mujeres. En Superlike, Esperanza rompió el silencio al respecto y dijo:

“Yo antiguamente decía que no me gustan las mujeres y se me presentó la oportunidad un día porque no soy bisexual, pero dependiendo del ambiente y del momento uno puede aprender a disfrutar de todo. Una relación con una mujer es el plato de entrada, pero mi plato fuerte es un hombre”, contó la actriz, oriunda de Belalcázar.

En ese momento, aprovechó para decir que no cambiaría el pene de un hombre por un consolador porque el de verdad es “calientico”.

Ya en apartes finales de su diálogo con el portal de farándula, Esperanza Gómez reveló los nombres de las artistas colombianas con las que tendría un encuentro sexual. Primero, aseguró que la presentadora “Alejandra Azcárate me ha parecido una mujer muy atractiva y ella me dijo que desafortunadamente no le gusta esto”; y después, habló de la llamada ‘diva de Colombia’ y contó que incluso su pretendida se ha sentido rara por sus deseos.

“Ella se ha sentido como incomoda porque yo siempre la menciono en mis entrevistas creyendo que yo estoy tratando de tomar fama de ella, pero la verdad no. Para mí, mi ícono de mujer ha sido Amparo Grisales y lo seguirá siendo por muchos años más”, contó Gómez a Superlike.

SEGUIR LEYENDO: