Colombia registra 1.604 nuevos casos de covid-19, este 29 de octubre

Una mujer se realiza una prueba de covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó este viernes 29 de octubre, 1.604 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 47.559 pruebas de las cuales 25.885 son PCR y 21.674 de antígenos.

El informe también señala que 30 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 127.225 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.999.048 contagiados, de los cuales 12.438 son casos activos y 4.842.692 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Antioquia lidera con 303 contagiados, seguido de Barranquilla con 215 y en tercer lugar Bogotá con 182.

Hay 395 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que hasta las 11:59 p. m. del 27 de octubre ya se habían aplicado en Colombia un total de 46.698.321 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 16.925.921 personas, mientras que 4.079.270 personas se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado 193.707 terceras inyecciones, a manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó una leve alza en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 243.628 dosis, de las cuales 110.234 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 35.215 fueron monodosis.

Vacunación, clave para minimizar impacto de un cuarto pico

Colombia sigue en una meseta en cuanto a la baja positividad de covid-19, en la que se observa que el 35 % de los casos son de una fuente de infección relacionada.

Sin embargo, no se debe bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad y ampliar las coberturas de vacunación, especialmente en población de riesgo o en personas que ya tuvieron la enfermedad, ya que la inmunidad híbrida ha demostrado ser más potente y duradera.

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, explicó que a nivel internacional los cuartos y quintos picos que se presentaron en países con altas coberturas de vacunación tuvieron incrementos de casos, pero muy leves de muertes; mientras que, en los países con bajas tasas de inmunización, el incremento fue tanto de contagios como de fallecimientos.

“El tener altas coberturas de vacunación no se trata de si va a haber o no va a haber pico, finalmente esta es una discusión secundaria, probablemente sí, esto va a tener un comportamiento estacional, los modelos así lo sugieren; pero lo que queremos es que ese pico no tenga un gran impacto en términos de vidas humanas y hospitalizaciones, que es lo que más nos causa dolor, lo que más nos causa un costo social, económico y, por su puesto, un impacto sobre los sistemas de salud”, aseguró.

El director reiteró que tanto la mortalidad como la letalidad se mantiene en disminución en todos los grupos de edad y que todas las vacunas reducen altamente el riesgo de ser hospitalizado y morir por causa del virus.

Pero señaló que en adultos mayores de 70 años la efectividad se reduce y que se ha presentado un ligero incremento de positividad y mortalidad en esta población, por lo que hizo un llamado de urgencia a los entes territoriales y aseguradores en salud a hacer búsqueda activa de estas personas para que reciban la tercera dosis.

