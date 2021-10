Ya está disponible ‘Mil Colmillos’, la primera serie colombiana original de la plataforma de HBO

Serie Mil Colmillos. Foto: Instagram @claudiocatano09

Siete episodios componen a ‘Mil Colmillos’, la primera seria colombiana original que desarrolla la plataforma de contenidos audiovisuales HBO. Luego de iniciar las grabaciones en 2018, se estrenó oficialmente la producción que, entre otros talentos, tiene la participación de actores como Sebastián Carvajal, Claudio Cataño y Jarlin Martínez. La serie, dirigida por Jaime Osorio y Pablo González, cuenta la historia de un equipo especial del ejército colombiano desplegado en la selva para acabar con el líder de una peligrosa secta. Alejandro Buitrago, Carolina Ribón, Andrea Olaya, Carlos Alberto Mariño, Héctor Sánchez, Jaisson Palacios, Andrés Londoño, Lenard Vanderaa, Quique San Martin, Ricardo Leguízamo y Juan Carlos Messier, también hacen parte del elenco.

Tal y como lo mencionó Cataño en una entrevista con La W Radio, lo que se buscó en los actores que le darían vida a al historia era una gran ‘flexibilidad interpretativa’, pues, según explicó, sus personajes son sometidos a situaciones que los ponen en un límite emocional y mental. “Sometimiento al estrés y la capacidad de crear las propias líneas de actuación, sin salirnos del personaje”, resaltó el bogotano en su entrevista en la emisora sobre la serie perteneciente a WarnerMedia Latin America, producida en conjunto con Rhayuela Films, y creada por Jaime Osorio y Guillermo Escalona.

Rhayuela Films ha estado detrás de otros proyectos como ‘Somos calentura’, ‘El Páramo’, ‘La mujer de los 7 nombres’, ‘El encuentro de Guayaquil’, y otros títulos.

“Al principio no entendía lo que estaba pasando y me rehusé un poco, pero mi mánager me insistió para que fuera. Eso hice, me preparé e hice un buen casting, aunque no sabía para qué era, pensaba que era una película contemplativa (...) Quedé impactado porque no tenía ni idea que la plataforma iba a hacer algo en Colombia”, reveló Cataño en una entrevista con El Espectador.

Para Carolina Ribón la serie no es solo una catapulta para mostrar el talento que existe en el país sino que, por el contrario, también es una oportunidad para ella y sus colegas de darse a conocer y de abrir puertas en el mercado laboral extranjero. “Me parece divino lo que está sucediendo porque las personas de HBO me ayudaron a contar esta historia. Siento que esto nos abre las puertas laboralmente a un montón de personas, a los actores, guionistas, directores. Es la primera que abre muchas puertas y siento que esto impulsa a democratizar el contar historias con diferentes puntos de vista”, comentó en una entrevista con la revista Shock.

En la noche del pasado 27 de octubre, talento de la serie tuvieron la posibilidad de ver la premier del capítulo inicial de ‘Mil colmillos’, al lado de invitados especiales y periodistas que asistieron al evento privado. Al encuentro asistieron, entre otras personalidades, Ernesto Calzadilla, Marcela Mar y Patricia Castañeda, que invitaron a la comunidad a ver la serie que ya se encuentra al aire. HBO planeó una actividad de inmersión en el set de la reunión de talento relacionada a a terrorífica trama de la nueva producción. “El momento de conocer qué se siente estar en el infierno ha llegado”, escribió la plataforma en sus redes sociales, al lado del tráiler.

Según especificó Jaime Osorio, ‘Mil colmillos’ es el resultado del arduo trabajo de cinco años y de la participación de un total de 500 personas. Según él, en testimonios rescatados por el medio de comunicación ‘La Opinión’ estas características convierten a la serie en un proyecto grande y ambicioso, y que nunca antes se ha visto “algo igual en el país ni en Latinoamérica. Las locaciones, la producción, el talento y la historia, la convierten en una serie con grandes valores”.





