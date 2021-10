J Balvin, Foo Figthers y The Strokes encabezan el line up de artistas del Estéreo Picnic 2022

J Balvin, Foo Figthers y The Strokes encabezan el line up de artistas del Estéreo Picnic. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

En la mañana de este jueves 28 de octubre, el festival de música Estéreo Picnic reveló la lista de artistas que estarán presentándose en Colombia los próximos 25, 26, y 27 de marzo del año 2022. J Balvin , Foo Fighters y The Strokes encabezan la lista de los músicos que estarán en el Campo de Golf Briceño 18 luego de los 1083 días de ausencia del popular encuentro cultural, a causa de la emergencia sanitaria generada por la llegada de la pandemia de coronavirus al país en el primer semestre del 2020.

La necesidad de proteger la vida de los ciudadanos obligó a que las autoridades sanitarias alertaran que era importante evitar las aglomeraciones y, por ende, los eventos masivos que implicaban este tipo de situaciones. El panorama cultural y de entretenimiento del país y del mundo colapsó y sufrió un fuerte golpe. El festival, apegado a las normas, tuvo que parar sus actividades, sin embargo, hoy sorprende a sus fieles asistentes con un nuevo y variado repertorio.

“Tres años sin tener un motivo para celebrar, mientras como sociedad nos enfrentamos a una pandemia triste que nos quitó tantas cosas. Resistimos, todos juntos, aferrados a esa posibilidad cada vez menos lejana de que pudiéramos volver a encontrarnos en frente de una tarima viendo a una banda. ¡La espera terminó, estamos de regreso!”, se lee en el comunicado entregado a la opinión pública por parte de la organización.

Entre otros, Nina Kraviz, Jungle, Black Pumas, C. Tangana, Javiera Mena, The Drums, LP, Doja Cat, Phoebe Bridgers, Machine Gun Kelly, IDLES, Devendra Banhart, Pabllo Vittar, Wos, Red Axes, Diamante Eléctrico, Las Ligas Menores, Golden Dawn Arkestra, Él Mató a Un Policía Motorizado, Kaytranada, Caribou, Avalon Emerson, Turnstile, King Gizzard & The Lizard Wizard, Nicki Nicole, Ela Minus, Ashnikko, The Hacker, Crudo Means Raw, Stacey Pullen, Pancho Piedra, Briela Ojeda, La Pacifican Power, Fort Romeau, Duplat, Piel Camaleón, Los Niños Telepáticos, Teatro Unión, Edson Velandia, Julio Victoria Ensamble, Las Áñez, Margarita Siempre Viva, Juan Pablo Vega, Babelgam, hacen parte de la lista de los músicos que harán parte del evento que celebra, este año, la resistencia

Estéreo Picnic

Luego de la masiva y popular presentación del Grupo Niche en la última versión del festival, en el 2019, ahora se anuncia la participación del Binomio de Oro de América estarán, y de los Gaiteros de San Jacinto. El evento, que celebra cada año, la existencia y construcción de ‘un mundo distinto’, entregará a sus seguidores garage rock, indie pop, techno, electro house, trap, R&B, punk, reggaeton, funk, blues rock, vallenato, forró, EDM, salsa y otros ritmos globales.

“Un fuego de sangre pura fue el disco que los catapultó al mainstream interplanetario. Los Gaiteros de San Jacinto son de los actos en vivo más envolventes de la música colombiana”, se lee en la reseña entregada por el festival a la prensa que, a su vez, calificó al Binomio de Oro de América como la escuela vallenata más importante del planeta.

“Hace 100 años una pandemia y una Guerra Mundial acabaron con los sueños y esperanzas de muchos. Los “Locos 20″ fueron los años que siguieron estos acontecimientos en una revolución estética, artística, social y política para la humanidad. Entramos a una nueva era marcada por hechos similares y la revolución que debemos protagonizar nos compromete a todes”, comentó la organización que, además, expresó la importancia de la música y del baile en este espacio que, de acuerdo con ellos, se caracteriza por ser un espacio de expresión, diversidad, libertad y amor.

El reguetonero colombiano J Balvin. EFE/Thais Llorca

Periodistas que entregaron sus opiniones respecto a cada uno de los artistas que harán parte de la celebración musical resaltaron, respecto a los ‘headliners’, que son espectáculos imperdibles, por ejemplo del de los Foo Fighters. “Los Foo en vivo son imperdibles, una aplanadora de rock aplastante y poderosa e invito a todos a verlos y si es posible, a repetir sus shows cada vez que puedan, porque estarán frente a unos héroes del Rock n Roll”, comentó Julio César Escovar, de Radioacktiva.

Santiago Rivas, por su parte, comentó que The Srokes, son los fundadores del sonido neoyorquino que definieron el rock entre los años noventa y los 2000. “Son comerciales, tanto como son oscuros; son alegres, pero tienen siempre el corazón a flor de piel; Julian Casablancas no es un frontman convencional, ni un cantante convencional, con su voz arrastrada que se lamenta, y como que habla, reflexiona, desafina y da alaridos. Sin embargo, creó en muy poco tiempo una tendencia y un modo de ser de la música que todavía se hace y todavía los identifica”, argumentó

J Balvin, por su parte, se llevó los comentarios del locutor Roberto Cardona, quien aseguró que el reguetonero es la mejor expresión de la cultura musical latinoamericana en el mundo. “La historia contará que algún día un colombiano llegó a ser protagonista de los principales escenarios del planeta, como headliner de Coachella, Lollapalooza, Tomorrowland, apareciendo en Fornite y hasta en el Superbowl. Sus canciones son himnos de diferentes generaciones”, resaltó.

Las boletas estarán disponibles a la venta en Entradas Amarillas.

Los Gaiteros de San Jacinto





