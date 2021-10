Por acoso sexual sale contratista de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Bogotá. Octubre 10 de 2021. Vista Panorámica de Ciudad Bolívar localidad número 19 de Bogotá (Colprensa - Camila Díaz)

Por redes sociales, Kelly Johana Quevedo Bravo denunció que un contratista de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en Bogotá le brindó una oportunidad de trabajo, pero que en medio de sus primeros días laborales vivió incomodidad y miedo de ser acosada.

Acusó directamente a Duván Norberto Carvajal, quien sería referente de comunicaciones del Fondo de Desarrollo Local. Además, dijo que el implicado la acosó dándole abrazos, besos en la mejilla y frotes con las manos.

“¿Quieres que te haga unos masajes bien ricos? Yo conozca un sitio donde podemos ir los dos solos, te haría unos masajes ricos, obviamente sin ropa para no lastimarte”, fueron las palabras que Quevedo.

Frente a estos hechos, la Secretaría de Gobierno, rechazó rotundamente cualquier tipo de acoso sexual que se genere dentro y fuera del marco laboral en la ciudad. Informaron que el contratista se retiró de su cargo el 27 de octubre, un día después de haber conocido la denuncia en su contra a través de redes sociales, mientras se adelanta la investigación que permita esclarecer los hechos ocurridos.

Igualmente, que desde el Comité de Convivencia Laboral y la Alcaldía Local acompañarán a la joven víctima para trasladar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

“Para prevenir nuevos casos de acoso en la Secretaría de Gobierno y en las 20 Alcaldías Locales, junto a la Secretaría de la Mujer, se realizará una campaña en contra del acoso, reforzando la difusión su ruta de atención a víctimas”, señaló la entidad.

En su relato, la joven dijo: “mi único escape fue fingir que me entraba una llamada y quitarme de ahí para que dejara de tocarme sin mi consentimiento”. También narró que sintió miedo por perder la oportunidad laboral que tenía enfrente, pero que el 17 de septiembre le hizo

“No fue con intención de incomodar, te abracé y nada más y no hubo ninguna vaina rara”, señaló por su lado el denunciado.

Quevedo narra que fue a consultar a la persona que creía que le ayudaría con el debido proceso. Sin embargo, cuenta que lo único que recibió fue una revictimización. “No creo que lo haya hecho con mala intención, él es un hombre muy cariñoso, yo meto las manos al fuego por él”, le dijo esta persona a la que le contó todo lo que sucedió.

En marzo de 2021 ocurrió una situación similar con el director de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá, Néstor Daniel García, quien renunció al cargo por denuncias por acoso sexual.

Sin embargo, en entrevista con la revista Semana, el exfuncionario comentó como se encuentra actualmente y que ha pasado luego de 90 días. Entre todo, aseguró que lo que más le genera indignación de lo sucedido es que la misteriosa víctima que lo señaló de ofrecerle trabajo a cambio de favores sexuales, hoy no aparece y su denuncia solo existió en el cabildo, porque no se hizo oficial ante las autoridades.

“La Fiscalía (General de la Nación) no me ha llamado hasta el momento. ¡Porque ni siquiera existe una denuncia formal en mi contra! Interpuse un derecho de petición ante la Fiscalía para que se me indicara si existe alguna denuncia contra mi, o algún requerimiento, pero el ente investigador me respondió que no hay indagación o procedimiento alguno”, contó García.

SEGUIR LEYENDO: