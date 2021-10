Peñalosa invitó a Alejandro Gaviria a unírsele ante la aparente negativa de la Coalición de la Esperanza

Peñalosa invitó a Alejandro Gaviria a unírsele si no lo reciben en la Coalición de la Esperanza.

Durante estos meses, para la contienda electoral en Colombia, se verán varios movimientos y posibles alianzas que harán los aspirantes con el objetivo de conquistar de la Casa de Nariño, uno de los más recientes fue el de Enrique Peñalosa a Alejandro Gaviria, quien al parecer no será parte de la Coalición de la Esperanza, por lo que el exmandatario capitalino, tomó la oportunidad para hacerle la invitación y unir fuerzas con miras a las elecciones del 2022.

“Dicen que Alejandro Gaviria no irá a la coalición de la esperanza. A mi me daría mucho gusto que esté en la coalición en la que yo esté: de quienes demos prioridad a construir igualdad, seguridad, progreso económico, con políticas responsables y buena gerencia”, publicó Peñalosa, este 27 de octubre en su cuenta de Twitter.

Alejandro Gaviria no irá a Coalición de la Esperanza

La posibilidad de encontrar un candidato único de centro al parecer está diluida, luego de conocerse la decisión de Alejandro Gaviria, quien luego de una reunión que sostuvo, durante hora y media, el pasado lunes en la noche, con los cinco precandidatos de la Coalición de la Esperanza, señaló que todo indica que no va de la mano de este partido.

De acuerdo con un trino, en el que anunció la reunión, Gaviria señaló que con ese encuentro buscaba “evaluar la posibilidad de construir conjuntamente una opción de cambio para el país, en medio de la grave crisis que atravesamos”.

Sin embargo, después de dicho encuentro, del cual se mantuvo silencio total sobre lo que ocurrió al interior, pues muy poco se conoció, Gaviria indicó que estaba seguro que no hubo acuerdo y no se logró la tan anhelada unión del centro, la cual no quiere repetir el error de llegar a primera vuelta fragmentado.

Después de días de incertidumbre, CM& reveló en exclusiva que, a pesar del respeto que se tienen los precandidatos, la reunión contó con un clima hostil, tema que fue constatado tras las declaraciones de Gaviria entregó a este medio, en el que definió como una reunión “fría”, el encuentro del pasado lunes.

Según lo revelado por el mismo medio, hubo varios puntos de discordia. Sin embargo, se presume que el principal, fue el veto a César Gaviria, el cual para el exministro de Salud no tiene razón de ser y, por ende, debería ser levantado.

Por su parte, Marla Gutiérrez, quien hace parte del equipo de ‘Colombia tiene futuro’ y pertenece a juventudes del Partido Liberal, hizo público el pensamiento de su candidato. “Alejandro ha insistido en pertenecer a la Coalición de la Esperanza, pero al parecer no somos bienvenidos”, aseveró la joven barranquillera.

En la misma sucesión de trinos, la joven le cerró la puerta a una consulta con Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y demás candidatos de la derecha. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los integrantes de la Coalición de la Esperanza para que revisen su posición ante Alejandro Gaviria.

Invamer reveló que Peñalosa encabeza los candidatos que tienen mayor desfavorabilidad rumbo a las presidenciales de 2022

De acuerdo con los resultados de la encuesta, muchos de los precandidatos tienen un alto nivel de desfavorabilidad; sin embargo, esa lista es encabezada por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con un total de 55% en este criterio y 25% de favorabilidad (de 756 encuestados). Con relación a los resultados presentados en agosto de este año, subió un punto porcentual cuando se encontraba en 54%.

En este podio, al exalcalde lo acompañan los políticos Germán Vargas Lleras con 54%, Óscar Iván Zuluaga; con 46% y María Fernanda Cabal, quien tiene un 46%.

Por su parte, el líder de la Colombia Humana, el senador Gustavo Petro, tiene una desfavorabilidad de 45%, pese a que su favorabilidad es de 40% según la encuesta

Por otro lado, si se observa el ranking desde los personajes incluidos en este informe con la mayor favorabilidad, el podio lo integran: Petro (40%), Juan Manuel Galán (36%) y Humberto de la Calle (33%).





