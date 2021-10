Alejandro Gaviria no es bienvenido en la Coalición de la Esperanza, César Gaviria sería el motivo

Polémica en el centro: Alejandro Gaviria no es bienvenido en la Coalición de la Esperanza y César Gaviria sería el motivo. Fotos: Colprensa

Un poco más corrido a la izquierda, ambientalista y con una propositiva agenda de paz y reconciliación nacional: esos son los atributos que tienen en común Alejandro Gaviria y Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal para la Presidencia en 2018 que acumuló un poco más de 400.000 votos en total. César Gaviria, expresidente y líder natural de la colectividad, a pesar de apoyar la candidatura del caldense abiertamente, conformó alianzas por fuera que produjeron el pobre resultado.

Esta vez, todo apunta a que, tanto la dirección del partido como algunos de sus militantes, le apuestan a que Alejandro Gaviria sea la ficha para el cargo máximo de Colombia. Por esto mismo, después de una improductiva reunión con la Coalición de la Esperanza, los precandidatos de centro decidieron no aliarse con el exrector de la Universidad de los Andes.

El lunes pasado, los precandidatos de la alianza de centro se reunieron con Gaviria, quien lanzó su candidatura por medio del movimiento ‘Colombia tiene futuro’. De acuerdo con el trino que anunció la reunión, se buscaba “evaluar la posibilidad de construir conjuntamente una opción de cambio para el país, en medio de la grave crisis que atravesamos”, detalló.

Sin embargo, después del anuncio, se mantuvo silencio total sobre lo que ocurrió al interior. Poco se conoció, pero lo que estaba seguro era que no hubo acuerdo y no se logró la tan anhelada unión del centro, que no quiere repetir el error de llegar a primera vuelta fragmentado.

Después de días de incertidumbre, CM& reveló que, a pesar del respeto que se tienen los precandidatos, la reunión contó con un clima hostil que no propició la unión. “La reunión la defino así: fue fría”, contó el exrector al medio televisivo.

De acuerdo con el medio, hubo varios puntos de discordia. Sin embargo, el principal fue el veto a César Gaviria, que para el exministro de Salud no tiene razón de ser y, por ende, debería ser levantado.

Marla Gutiérrez, quien hace parte del equipo de ‘Colombia tiene futuro’ y pertenece a juventudes del Partido Liberal, hizo público el pensamiento de su candidato. “Alejandro ha insistido en pertenecer a la Coalición de la Esperanza, pero al parecer no somos bienvenidos”, aseveró la joven barranquillera.

En la misma sucesión de trinos, la joven le cerró la puerta a una consulta con Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y demás candidatos de la derecha. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los integrantes de la Coalición de la Esperanza para que revisen su posición ante Alejandro Gaviria.

3. Seguimos insistiendo en una gran consulta de centro que agrupe a todos los sectores, ojalá @sergio_fajardo @juanmanuelgalan @CarlosAmayaR y @JERobledo se pongan la mano en el corazón y entiendan que esto es por Colombia. — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) October 28, 2021

“Ojalá Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo se pongan la mano en el corazón y entiendan que esto es por Colombia”, concluyó la joven que, desde muy temprano, le solicitó al exministro de Salud que fuera candidato a la Presidencia.

Los planes de César Gaviria

Sin la Coalición de la Esperanza, se espera saber si Alejandro Gaviria cederá ante las pretensiones del expresidente entre 1990 y 1994. Al parecer, por encima de cualquier coalición por el centro, el académico no parece querer desprenderse del Partido Liberal y el apoyo que le ha brindado.

Incluso, la misma colectividad se encuentra dividida y no todos le apuestan al exministro. Todo apunta a que César Gaviria, por sí solo, está empujando una coalición de centro sin la Coalición de la Esperanza en la que queda vetado el Pacto Histórico y el uribismo.

Algunos de los candidatos de esta alianza serían, por ejemplo, Enrique Peñalosa, el senador Rodrigo Lara, Dilian Francisca Toro, Luis Pérez y Eduardo Verano de la Rosa. De esta forma, el exrector se uniría a candidatos que le apuestan a la centro derecha y dejaría a la derecha uribista y conservadora sola para 2022.

Sin embargo, aún nada está escrito en piedra y, como podría resultar la alianza impulsada por Gaviria, el candidato por ‘Colombia tiene futuro’ podría reconciliarse con los de la Coalición de la Esperanza.

