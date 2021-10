Rigoberto Urán habló claro sobre su posible retiro el próximo año

Rigoberto Urán despejó las dudas y habló claro sobre su posible retiro el próximo año. REUTERS/Stephane Mahe

Este domingo 31 de octubre las carreteras de Santander acogerán la tercera edición del Giro de Rigo, un evento ciclístico promovido por el pedalista antioqueño Rigoberto Urán y que se correrá por el Cañón del Chicamocha. En la competencia además del querido ‘Toro de Urrao’ harán presencia el más reciente campeón del Giro de Italia, Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita, así como también los históricos Lucho Herrera y Mauricio Soler.

Luego de las versiones realizadas en Antioquia (Edición del agua - 2018) y Quindío (Edición de los Cafetales - 2019), Rigoberto pretende seguir dejando huellas en el ciclismo colombiano. Para este fin de semana se espera que cerca de tres mil personas de 18 países hagan presencia en la carrera para darse el lujo de pasear por el cañon del Chicamocha, lugar central del importante evento.

En medio de la promoción que le está haciendo Rigo en diferentes medios de comunicación, aprovechó para hablar de diferentes temas de su carrera profesional. Respecto a la competencia, dijo que “la idea es mostrar este hermoso departamento para el mundo. Llevo tres días entrenando, es la primera vez que entreno en Santander y la verdad que tiene paisajes hermosos y unas rutas maravillosas”.

Sin embargo, uno de los temas más importantes que trató el veterano corredor fue el de su posible retiro, pues aclaró que aún no lo tiene planeado a pesar de que desde hace varios años se rumora con este. En diálogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, declaró.

“De momento tenemos un año más de contrato con el equipo (EF Education) y ya miraremos, vamos año tras año, me disfruto mis carreras, muchas veces llegando adelante y muchas veces llegando atrás, gracias al ciclismo puedo compartir con mucha gente, yo le agradezco mucho al ciclismo ese tipo de cosas.”

Y es que, a pesar de los años, Rigoberto Urán sigue demostrando que tiene con qué pelear con los grandes capos, pues en los últimos 3 años ha hecho top10 en el Tour de Francia, recordando que en el 2017 ocupó el segundo lugar del podio. Es por esto que no les pone cuidado a las críticas y sigue intentando dar lo mejor de sí carrera tras carrera.

“Cuando uno está acostumbrado a llegar adelante y llegas atrás, el ego duele mucho, me he ganado el cariño de mucha gente porque salgo a disfrutar de las carreras, no salgo a pasear, salgo a hacer lo mejor posible, hay que ser realista, reconocer cuando tenemos rivales más fuertes, quiero hacerlo bien, pero la gente lo quiere ver a uno adelante, le aseguro que si no llegan adelante o ganan entrenan igual y es un tema que hay que seguir trabajando”, dejó claro.

De hecho, es consciente que el nivel cada día es más exigente, pues para nadie es un secreto que se está ante una de las generaciones más jóvenes en ganar distintas carreras.

“La experiencia es buena, pero el respeto es para todos, cuando la competencia es alta todo el mundo se tiene que preparar muy bien, los jóvenes llegan con 22 años y ganan el tour, para uno estar a nivel de estos corredores hay que hacer muchos esfuerzos, pero también muchos sacrificios, hay que ser realistas, cuando uno cumple cierta edad el cuerpo no recupera igual, con la edad avanzada en el deporte cuesta recuperar”, explicó.

GIRO DE RIGO EN SANTANDER

La carrera ha generado tanta expectativa que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anunció que habrá cierre total desde el 31 de octubre a las 4:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. desde Piedecuesta a los Santos y Aratoca. Además, confirmó que se hará una apertura vial temporal desde las 10: 00 a.m. desde el sector del restaurante el Bwuey a los Santos y a las 4:00 p.m. se cerrará de nuevo en el sector de la Y.

Esto con el fin de que los viajeros y conductores programen sus recorridos debido a que es puente festivo.

“Será un recorrido duro, prácticamente el Tour de Francia. El recorrido de 3.000 metros de nivel donde no hay un solo metro plano. Yo estuve hace tres meses en Santander haciendo el recorrido y es bastante exigente”, le contó Rigoberto Urán a BLU Radio.

Durante la noche del 30 de octubre será la cena de los amigos de Rigo y el 31 se estará arrancando la ruta en la vía hacia Panachi y con meta en Aratoca. Según el reporte del InderSantander, este evento traerá cerca de 9 mil visitantes y facilitará la reactivación económica propuesta desde la Gobernación de Santander.

