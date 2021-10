Clubes del fútbol colombiano proponen cambiar el formato de la Liga para el 2022. (Cortesía Dimayor)

Un importante cambio en el Fútbol Profesional Colombiano podría presentarse el próximo año, pues todo parece indicar que los clubes de la Liga Betplay habrían juntado sus fuerzas para realizar una solicitud a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) que permita reorganizar el cronograma anual del campeonato para hacer del mismo un torneo mucho más competitivo.

Y es que según reveló el periodista de ESPN, Julián Capera, la idea es dejar atrás el actual formato que se ha llevado a cabo en las últimas dos décadas para implementar un nuevo formato que permita igualar el sistema del campeonato con las principales ligas de Europa. Así las cosas, la solicitud trataría de cambiar el modelo de juego cada semestre para hacer un único torneo completo cada año, donde los equipos jueguen el todos contra todos.

Sin embargo, la duda pasaría por la forma de definición, ya que la incertidumbre está en la manera de definir el campeón, pues se tienen dos opciones: sumatoria de puntos o con cuadrangulares finales.

De acuerdo con el comunicador, hay varios equipos que estarían de acuerdo con la condición que no se elimine el formato de cuadrangulares al final, y allí estaría la mayor discordia entre los equipos, pues hay dirigentes que no están de acuerdo con que se elimine la posibilidad de jugar un ‘play-off’ para conocer al gran vencedor.

Esto se suma al interés de compartir cronograma con el balompié europeo, pues se pretende alinear diferentes intereses entre los dos continentes. Por ejemplo, se puede uno de los puntos que se pueden reforzar está en manejar el cronograma del calendario FIFA, de acuerdo a los equipos de Europa que nutren a la Selección Colombia.

Asimismo, se quiere equilibrar un poco más la balanza en materia económica en el mercado de fichajes, como también ajustar los tiempos sin afectar las tareas o cronogramas de los clubes locales, en caso tal de vender o prestar un jugador a alguna liga del extranjero.

Entre otros puntos que se manejan es que entre semana quedarían los espacios para disputar la Copa Colombia y torneos internacionales. De igual manera, todos los partidos contarían con la asistencia del VAR y en el caso de la Liga femenina se realizarían dos competencias al año.

¿QUÉ OPINA DIMAYOR?

El pasado viernes 22 de octubre el presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), Fernando Jaramillo, dialogó con el programa de debate ESPN F 90 y explicó la posibilidad de modificar el formato del campeonato nacional de primera división.

Considerando que en la temporada 2022 del fútbol a nivel internacional habrá un mundial en noviembre y a la par se llevarán a cabo elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, Jaramillo expresó que hay optimismo por la reactivación económica y deportiva en su totalidad volviendo a habilitar el aforo total en los estadios de Colombia, pero que deben planear cómo disputar los partidos de la A sin retrasar su cronograma.

En ese sentido, el presidente del ente rector del fútbol colombiano también habló de que podrá haber cambios de acá en adelante que serán planteados desde la directiva de Dimayor, que serán expuestos a modo de propuesta a cada uno de los clubes afiliados a la entidad.

Entre esas modificaciones, dio a entender que el sistema de juego es algo que pretenden variar, pese a la dificultad comercial que se les atraviesa de por medio. Estas fueron sus palabras al respecto:

“Entre mis reflexiones sobre lo que lo que es la industria y hacia dónde vamos en el futuro, creo que, manejando la crisis durante más de un año, somos optimistas de la reactivación. Ya habiendo tenido esa experiencia, voy a plantearle a los clubes directamente, por lo que he visto este año, varios cambios”, expresó.

Jaramillo habló que no pueden priorizar la emoción frente al negocio considerando que los clubes vienen de atravesar una crisis económica fuerte derivada de la pandemia del covid-19 y que desde ya deben ir pensando en lo que será el año próximo donde no podrán tener fútbol en tres semanas de elecciones y tampoco podrán pasarse de noviembre cuando se juegue la Copa del Mundo de la Fifa en Catar.

“Tenemos una reunión de planeación, no sé si ellos los van a aceptar o no, no sé si son muchos al mismo tiempo, pero tenemos que pensar en un fútbol diferente, un gremio diferente y en el futuro, entre esos está un sistema de campeonato diferente. No es fácil desde el punto de vista comercial y de ingresos, es una desventaja tener un formato de campeonato de un año”, concluyó.

