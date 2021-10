Luisa Fernanda W lanzó su propia marca de maquillaje: “Es el proyecto más importante de mi vida”

Luisa Fernanda W es una de las colombianas con mayor éxito en el momento, pues además de los millones de pesos que genera a través de su trabajo como influenciadora digital, desde hace un tiempo atrás decidió invertir sus ahorros a nuevos negocios con los que busca aumentar su patrimonio.

De hecho, en horas recientes anunció la creación del que considera como el proyecto más importante que ha llevado a cabo hasta el momento. Se trata de su propia marca de maquillaje que, según dice, tiene todas las cualidades que como experta en el tema buscaba para su uso personal desde hace años.

“Para mí es un sueño anunciarles este proyecto por el cual he trabajado... ustedes no se imaginan cuánto tiempo. Quienes me siguen desde hace rato y ven mis tutoriales, saben lo exigente que soy a la hora de seleccionar mis productos porque, definitivamente, siempre busco uno que tenga una excelente calidad y eso precisamente es lo que logré en mi nueva línea”, comentó la celebridad paisa.