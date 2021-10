Antes de la nueva versión de la feria Buró, María Alejandra Silva agachó la cabeza y dijo que ya cambió

@feriaburo

En julio de este año se desató una fuerte polémica alrededor de la reconocida Feria Buró, de la cual María Alejandra Silva es gerente. De acuerdo con la denuncia de uno de los colaboradores en el evento, la empresaria se negó a compartir un trozo de pizza con un vigilante, hecho que desató todo tipo de críticas y comentarios.

Luego de la denuncia hecha por Pablo Matiz, empezaron a surgir decenas de casos de personas que trabajaron en la feria y aseguraron que fueron víctimas de malos tratos por parte de María Alejandra Silva y su madre.

Incluso, algunos de los afectados por los comportamientos de la gerente de Buró y su madre, crearon una cuenta de Instagram en la que compartieron varias experiencias de personas que enviaban su historia de manera anónima. El perfil en la red social, con nombre ‘No más al maltrato en Buró’, al día de hoy cuenta con más de 27 mil seguidores.

Terminando el día en que se desató el escándalo de la pizza, a través de un video publicado en las redes sociales, Silva se refirió a los hechos y expresó que había reflexionado tras un día de mensajes y muchos señalamientos. “Hoy he tenido momentos complicados que me han llenado de resiliencia y reflexiones, no solo en esta circunstancia actual si no constantemente desde que iniciamos con este gran sueño”, inició diciendo.

Continuó asegurando que ha dado su vida y alma con Buró. “Trabajamos con más de 300 talentosas emprendimientos, personal y staff que hacen posible este gran recinto”, luego pidió disculpas por acciones que hayan podido perjudicar a estas personas por lo sucedido esta semana. “Soy humana, somos humanos. Soy una humana en aprendizaje y como líder en esta iniciativa también tengo mucho que aprender diariamente”, dijo en su momento,

Luego, pidió que esa situación no afectara a los emprendedores y que se siguiera apoyando su trabajo con la feria. Finalmente, agradeció porque la escucharan, por creer en su trabajo y “en una Colombia unida”.

De cara a una nueva versión de Buró, María Alejandra Silva agachó la cabeza

Faltando poco para que se realice una nueva versión de la feria, la mujer señalada por malos tratos a sus colaboradores hizo un video en el que nuevamente pidió perdón.

“Reconozco que me equivoqué y que he actuado con ligereza muchas veces, lo que ha pasado me ha permitido entender que no siempre tengo la razón, pero que siempre tengo la posibilidad de ser mejor si me pongo en la piel del otro”, dijo la empresaria en el video que compartió en las redes sociales de la feria.

Además, aseguró que ha cambiado y que desde que ocurrió el escándalo de la pizza ha reflexionado y por eso no volverá a pasar algo similar. “Estos meses me han servido para escuchar, recapacitar, crecer como persona y prepararme a conciencia”, explicó.

Cabe recordar que en un inicio, cuando recién se conoció la denuncia, María Alejandra Silva en varias ocasiones se excusó por lo sucedido sin asumir que había actuado de mala manera con el vigilante a quien le negó el trozo de pizza y con el joven que la denunció, a quien sacaron prácticamente como un delincuente de la Feria Buró.

