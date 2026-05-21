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“Tienen que estar completamente unidos”: Bernie Moreno sugirió alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington

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El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington | Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS
El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington | Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

El senador republicano Bernie Moreno, político de origen colombiano y cercano al presidente Donald Trump, sugirió que Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella deberían unirse políticamente tras la primera vuelta presidencial en Colombia.

Las declaraciones fueron entregadas durante una conversación en el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, donde el congresista estadounidense habló sobre el panorama electoral colombiano y la relación con Estados Unidos.

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Según declaraciones conocidas por Revista Semana, Moreno aseguró que la contienda presidencial en Colombia se ha convertido en una “carrera a tres bandas” y señaló que los sectores políticos alineados deberían actuar conjuntamente después de la primera vuelta.

El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington | REUTERS/Kent Nishimura
El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington | REUTERS/Kent Nishimura

Moreno habló de unidad entre candidatos

Durante el conversatorio, el senador afirmó que los dos candidatos que considera cercanos ideológicamente deben respaldarse de manera total para enfrentar la siguiente etapa electoral.

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“Básicamente, esta es una carrera a tres bandas. Los dos candidatos que yo diría que están alineados en su mayor parte con un grupo muy pequeño, al amanecer del lunes 1 de junio, tienen que estar completamente unidos”, manifestó.

Además, agregó que quien resulte fortalecido en la primera vuelta debería recibir un respaldo absoluto del otro sector político.

Abelardo de la Espriella - crédito Jeenah Moon/REUTERS/Infobae Colombia
El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington - crédito Jeenah Moon/REUTERS/Infobae Colombia

“Quien gane tiene que tener el apoyo completo e inequívoco del otro grupo, no solo de un candidato, sino de los seguidores y simpatizantes del candidato”, expresó.

El senador dijo que hablará con ambos sectores

Moreno afirmó que planea transmitir personalmente ese mensaje de unidad luego de la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

“Transmitiré ese mensaje el 1 de junio por la mañana porque vamos a desayunar y vamos a hablar y va a ser una unidad total y completa”, señaló el senador republicano.

Las declaraciones generaron reacciones en medio del ambiente político que vive Colombia a pocos días de las elecciones presidenciales.

Alertó sobre la violencia política

El congresista estadounidense también expresó preocupación por la situación de seguridad y la violencia política en Colombia durante el proceso electoral.

El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington - REUTERS/Luisa González
El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington - REUTERS/Luisa González

Moreno aseguró que uno de los temas que más inquieta a Estados Unidos es el incremento de amenazas y hechos violentos contra dirigentes y candidatos.

“Nunca he visto una decisión más binaria y, francamente, el mensaje que quiero transmitir a la gente de Colombia es que tienen que votar como si su país dependiera de ello”, afirmó.

El senador sostuvo además que es fundamental garantizar la protección de todos los aspirantes presidenciales y mantener condiciones de transparencia durante el proceso electoral.

Mencionó a grupos armados ilegales

Durante su intervención, Moreno también hizo referencia a la presencia de grupos armados ilegales y a las denuncias sobre presiones en algunas regiones del país.

El senador advirtió que, si las elecciones no se desarrollan de manera transparente, podrían generarse preocupaciones dentro de la comunidad internacional.

Además, insistió en la necesidad de que la institucionalidad electoral funcione correctamente durante el escrutinio y el conteo de votos.

Relacionó las elecciones con la relación con Estados Unidos

Moreno aseguró que las elecciones presidenciales serán determinantes para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

“Colombia tiene una economía próspera, una economía importante y necesita asegurarse de que los votantes entiendan lo que está en juego entre las dos opciones muy claras”, manifestó.

El senador también puso como ejemplo la situación política de otros países de la región y lanzó una advertencia sobre el rumbo que, según él, podría tomar Colombia.

“Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, lo que van a ver es que todos los malos actores que actualmente están en Cuba, Venezuela y Nicaragua fluyan hacia Colombia”, afirmó.

Las declaraciones del senador republicano se producen en medio de un escenario electoral marcado por la polarización política, las discusiones sobre seguridad y el debate alrededor del futuro de las relaciones internacionales de Colombia.

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