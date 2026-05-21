“Que después no digan que no hubo advertencias”: senador Alejandro Carlos Chacón denunció nuevas amenazas de muerte

El congresista del Partido Liberal, Alejandro Chacón, aseguró que desde hace meses viene alertando sobre intimidaciones en su contra y señaló que detrás estarían grupos armados y actores políticos - crédito Colprensa

El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, denunció nuevamente amenazas de muerte en su contra y aseguró que desde hace varios meses ha venido alertando sobre hechos que pondrían en riesgo su vida y su actividad política.

El congresista afirmó que ha recibido nueva información relacionada con estos hechos y aseguró que detrás de las intimidaciones habría grupos armados ilegales en presunta complicidad con actores políticos.

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Según declaraciones conocidas por Revista Semana, Chacón sostuvo que las amenazas estarían relacionadas con las denuncias y debates políticos que ha adelantado tanto a nivel nacional como en Norte de Santander.

El congresista del Partido Liberal, Alejandro Chacón, aseguró que desde hace meses viene alertando sobre intimidaciones en su contra y señaló que detrás estarían grupos armados y actores políticos - crédito archivo Colprensa

Chacón aseguró que presentará pruebas

El senador liberal manifestó que cuenta con documentos e información que, según dijo, comprometerían a quienes estarían detrás de las amenazas.

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“Quiero dejar pública la solicitud y ratificar que nos han llegado informaciones de la misma índole”, expresó el congresista.

Además, señaló que presentará pruebas con nombres de los supuestos responsables materiales e intelectuales de los hechos denunciados.

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“Al parecer, son los que están fraguando con esos grupos delincuenciales todos los actos contra nuestra existencia y actividad política”, afirmó.

El senador pidió garantías de seguridad

Chacón insistió en que el Estado y la Unidad Nacional de Protección (UNP) deben reforzar las medidas de seguridad frente a las amenazas que asegura estar enfrentando.

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El congresista dejó constancia pública de la situación y advirtió que si algo llega a sucederle, las autoridades ya tienen conocimiento de las denuncias.

El congresista del Partido Liberal, Alejandro Chacón, aseguró que desde hace meses viene alertando sobre intimidaciones en su contra y señaló que detrás estarían grupos armados y actores políticos - crédito Colprensa

“Que después digan que no hubo solicitudes de seguridad ni de las amenazas. Aquí estamos dejando constancia desde hace meses”, manifestó.

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Relacionó las amenazas con su actividad política

El senador sostuvo que las intimidaciones estarían relacionadas con los debates y denuncias que ha realizado desde el Congreso de la República.

También indicó que ha lanzado alertas sobre situaciones de orden público y criminalidad en Norte de Santander, departamento del que es dirigente político.

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Según explicó, continuará enfrentando políticamente a las estructuras criminales y no piensa detener su actividad pública por cuenta de las amenazas.

Recordó el caso de Miguel Uribe Turbay

Durante sus declaraciones, Chacón hizo referencia al caso de Miguel Uribe Turbay y aseguró que existen antecedentes de advertencias de riesgo que, según él, no fueron atendidas oportunamente.

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El senador mencionó que el dirigente político habría sido asesinado por la Segunda Marquetalia pese a las alertas que, según dijo, habían sido trasladadas a la Unidad Nacional de Protección.

Por esa razón, insistió en la necesidad de que las autoridades adopten medidas preventivas frente a los dirigentes políticos que han denunciado amenazas en distintas regiones del país.

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Las denuncias vienen desde 2025

El congresista recordó que ya había denunciado amenazas de muerte desde septiembre de 2025.

El congresista del Partido Liberal, Alejandro Chacón, aseguró que desde hace meses viene alertando sobre intimidaciones en su contra y señaló que detrás estarían grupos armados y actores políticos - crédito Colprensa

En ese momento, también alertó sobre posibles riesgos derivados de su actividad política y de las posiciones que ha asumido frente a grupos ilegales y temas de seguridad en Norte de Santander.

Las nuevas declaraciones del senador se producen en medio de un ambiente marcado por la violencia política y las alertas de seguridad alrededor de dirigentes y candidatos en diferentes regiones del país.