Faustino Asprilla arremetió contra un periodista deportivo: “Cree que porque ha visto 10 mundiales es lo mismo verlos que jugarlos”

Faustino Asprilla es uno de los exjugadores de la selección Colombia más recordados porque disputó dos mundiales en 1994 y 1998 - crédito EFE

La tensión entre exjugadores y periodistas deportivos en Colombia protagonizó un nuevo episodio tras la crítica de Faustino Asprilla a un comunicador, con respecto a la manera como se debe disputar una Copa del Mundo, pues el exfutbolista jugó en Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Asprilla cuestionó a un periodista deportivo colombiano por considerar que la experiencia como espectador de mundiales no equivale al conocimiento adquirido al jugar profesionalmente, algo que llamó la atención entre los aficionados y otros comunicadores.

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“No puede ser”

El exdelantero del Parma y Newcastle ha sido polémico en muchos ámbitos, no solo en lo deportivo, sino también por sus posturas polémicas que abren debate entre los aficionados y, aprovechando el ambiente previo al Mundial 2026 y las elecciones presidenciales, toma protagonismo.

Durante una charla en el programa Blog Deportivo, Faustino Asprilla afirmó que un periodista habría insinuado que los jugadores que disputaron un mundial no saben más que él, algo que causó molestia en el exfutbolista y, sin mencionar su nombre, le respondió en vivo.

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Faustino Asprilla dio a entender que tiene más experiencia que un periodista en Colombia, para saber lo que se habla sobre los mundiales - crédito Scott Heppell/REUTERS

“Hay un periodista aquí en Colombia, no trabaja en Blu, que cree que porque ha visto 10 mundiales es lo mismo verlos que jugarlos. Y jura que sabe más fútbol que los futbolistas que los jugaron, solamente porque los vio. No puede ser”, afirmó el exdelantero.

Polémica por la convocatoria de Rodallega

De otro lado, el debate sobre la posible inclusión de Hugo Rodallega avanzó con rapidez en redes sociales y medios. Óscar Rentería, periodista vallecaucano, insistió en que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, intervenga para que el director técnico Néstor Lorenzo cite al delantero.

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“Rodallega a la selección. Le pido el favor a Jesurún que le ordene a Lorenzo llamar a Rodallega para el Mundial”, dijo el experimentado comunicador, citado por la emisora Blu Radio.

Hugo Rodallega viene de marcarle gol a Junior en la Liga BetPlay y Platense por Copa Libertadores - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Rentería argumentó que los 40 años del goleador no deben ser un impedimento, subrayando tanto su condición de máximo anotador en la Liga BetPlay, como su paso por ligas de Inglaterra, México, Brasil y Turquía.

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Preparativos de la selección para el Mundial 2026

En paralelo a la polémica, la selección Colombia inició el ciclo de preparación para el Mundial el 18 de mayo, en la sede de Atlético Nacional, en Guarne, Antioquia. Entre los primeros jugadores en llegar estuvieron Richard Ríos y Deiver Machado, junto a los arqueros Álvaro Montero y Camilo Vargas, bajo la observación del cuerpo técnico.

En los primeros días, el técnico Néstor Lorenzo no estuvo presente porque realizó un ritual de bendición en la Sierra Nevada de Santa Marta con líderes espirituales indígenas, conocidos como ‘mamos’. De acuerdo con Javier Hernández Bonnet, el argentino buscó buena energía para el equipo ante el reto mundialista y manifestó su intención de lograr la mejor participación en la historia de la selección.

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El técnico Néstor Lorenzo empezó la concentración de la selección Colombia en Medellín para el Mundial 2026 - crédito FCF

“Le cuento que estaba allá en la Sierra Nevada, en la Sierra Nevada, en un baño de espiritualidad con los mamos de la Sierra Nevada”, fueron las palabras del periodista en la emisora.

El comunicador añadió que “Lo que nos han dicho fuera de micrófono es que no creen que vaya a ser muy extenso el grupo aquí en la ciudad de Medellín. En este momento están los 5. Ya, como les decía, Richard Ríos se encuentra en su casa. Deiber Machado llegó, tampoco estuvo en el sitio de concentración. Ahorita me dicen que tiene familia aquí en la ciudad de Medellín, por eso está compartiendo con ellos, y James Rodríguez en su residencia con su familia. Los únicos que están es Álvaro Montero y Camilo Vargas en el hotel de concentración, acompañados porque vimos también a Luis Amaranto Perea y el resto de cuerpo técnico de la selección. Pero nos han dicho que entre 6 y 7 jugadores máximo van a estar llegando a la ciudad de Medellín”.

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