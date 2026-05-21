Gustavo Petro respondió a Bernie Moreno tras advertencias sobre elecciones en Colombia: “Esto es una democracia”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, quien aseguró que ese país podría no reconocer los resultados si hay irregularidades - crédito Reuters

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones entregadas por el senador republicano de Estados Unidos Bernie Moreno, quien advirtió que Washington podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia si se presentan irregularidades o falta de garantías en los comicios del próximo 31 de mayo.

El mandatario colombiano defendió el sistema democrático del país y aseguró que la decisión de los ciudadanos debe ser respetada, luego de que el congresista estadounidense expresara preocupación por la transparencia electoral y la incidencia de grupos armados ilegales en varias regiones.

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Según declaraciones conocidas por Revista Semana, Petro reaccionó directamente a los comentarios de Moreno y afirmó que “la decisión libre del pueblo de Colombia se respeta”.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, quien aseguró que ese país podría no reconocer los resultados si hay irregularidades - crédito Jon Cherry/REUTERS/Presidencia

Petro defendió la democracia colombiana

El jefe de Estado respondió a las afirmaciones realizadas por Bernie Moreno durante un conversatorio del Atlantic Council, en el que el senador republicano habló sobre el panorama político y electoral en Colombia.

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“La decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia, no una servidumbre”, expresó Petro.

El mandatario reaccionó después de que Moreno planteara que Estados Unidos podría no reconocer unas elecciones si considera que no fueron “libres y justas”.

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Bernie Moreno habló de posibles irregularidades

El senador republicano, representante del estado de Ohio y uno de los dirigentes cercanos al presidente Donald Trump en temas relacionados con América Latina, manifestó preocupación por el ambiente electoral colombiano.

Moreno aseguró que existen alertas alrededor de la seguridad de los candidatos presidenciales y sobre la influencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.

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El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, quien aseguró que ese país podría no reconocer los resultados si hay irregularidades - crédito Presidencia

“Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”, afirmó.

Propuso excluir votos en zonas intimidada

Uno de los puntos que más controversia generó fue la propuesta planteada por el senador estadounidense sobre los votos emitidos en territorios donde habría presión de grupos armados ilegales.

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Según explicó, esos sufragios no deberían ser tenidos en cuenta si se comprueba que existió intimidación sobre la población.

Moreno indicó que esa propuesta haría parte de las conversaciones que espera sostener con autoridades colombianas durante su visita al país como observador internacional para la primera vuelta presidencial.

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También habló de seguridad y narcotráfico

El senador republicano aseguró que las elecciones colombianas representan una decisión clave para el futuro político y de seguridad del país.

Durante su intervención, mencionó la situación de Venezuela y advirtió sobre el riesgo de que Colombia se convierta en refugio de estructuras criminales si, según él, se toma “el camino equivocado”.

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“Estas organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados. Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”, señaló.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, quien aseguró que ese país podría no reconocer los resultados si hay irregularidades - crédito Sue Ogrocki/AP - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Moreno será observador internacional

Bernie Moreno participará como observador internacional durante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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El senador de origen colombiano ha mantenido una postura activa frente a la situación política y de seguridad en Colombia y ha sido una de las voces republicanas más visibles sobre asuntos relacionados con América Latina en Estados Unidos.

Además, es considerado cercano al entorno político de Donald Trump y ha participado en discusiones sobre cooperación regional y lucha contra el narcotráfico.

El debate electoral sigue aumentando

Las declaraciones de Moreno y la respuesta de Petro se producen en medio de un ambiente de alta tensión política a pocos días de las elecciones presidenciales.

En las últimas semanas, distintos sectores han lanzado alertas sobre seguridad electoral, presiones armadas y garantías democráticas en varias regiones del país.

El tema también ha generado discusiones sobre el papel de la observación internacional y el impacto que podrían tener eventuales cuestionamientos externos sobre los resultados de las elecciones colombianas.