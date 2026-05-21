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Óscar Córdoba afirmó que Camilo Vargas no debe ser el arquero titular de la selección Colombia: conozca las razones

El histórico arquero de Boca Juniors y de la Tricolor afirmó que un jugador con pasado en el fútbol profesional colombiano debería ser el titular en el Mundial 2026

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Uno de los errores de Vargas con la camiseta de la selección -crédito @SC_ESPN/X

El debate sobre quién debe ser el arquero titular de la selección Colombia volvió a encenderse a pocas semanas del Mundial de 2026. Esta vez, quien abrió la discusión fue nada menos que Óscar Córdoba, una de las voces más autorizadas en la historia del fútbol colombiano, al asegurar que Camilo Vargas no debería ser el dueño del arco tricolor en este momento.

El nombre que puso sobre la mesa el exarquero fue el de Álvaro Montero. Córdoba aseguró que, si mantiene el nivel que viene mostrando en el fútbol argentino, debería ser el titular de Colombia en la Copa del Mundo.

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El portero de Millonarios mostró su ilusión con la oportunidad en la Tricolor, aunque siendo cauto por el tema, así como habló de la polémica sanción en la Liga BetPlay - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El histórico exportero de la selección, campeón de la Copa América de 2001 y referente del arco colombiano durante más de una década, fue contundente al analizar el presente de los guardametas convocados por el técnico Néstor Lorenzo. Para Córdoba, el criterio principal no debe ser la trayectoria ni la experiencia acumulada, sino el nivel actual de cada futbolista.

Aunque reconoció la importancia de Camilo Vargas dentro del proceso de la selección, Córdoba dejó claro que el arquero del Atlas mexicano ya no debería tener asegurada la titularidad simplemente por lo hecho en el pasado. El exguardameta destacó que Vargas ha sido fundamental en distintos momentos del ciclo reciente de Colombia, especialmente tras asumir el lugar que durante años ocupó David Ospina. Sin embargo, considera que el rendimiento reciente de otros arqueros merece mayor atención.

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En entrevista con la periodista Lizzy Cardenas, Córdoba señaló que “el que va a la selección tiene que estar en su mejor momento”, e insistió en que el fútbol actual exige decisiones basadas en presente y no en historial.

Córdoba fue campeón de la Copa América con la selección Colombia 2026 - crédito Boca Juniors/FCF
Córdoba fue campeón de la Copa América con la selección Colombia 2026 - crédito Boca Juniors/FCF

Álvaro Montero, el favorito de Óscar Córdoba

La postura del exportero no es menor. Montero ha ganado protagonismo durante los últimos meses gracias a actuaciones destacadas tanto en su club como en las oportunidades que ha tenido con la selección nacional. El guardameta guajiro ha mostrado seguridad, buen juego aéreo y liderazgo, cualidades que Córdoba considera determinantes para afrontar una cita orbital.

Incluso, el exfutbolista aseguró que si Montero continúa teniendo calificaciones cercanas a “8 o 9 puntos por partido”, merece ocupar el arco colombiano por encima de cualquier otro competidor.

Las palabras de Córdoba llegan en un momento sensible para la selección, ya que Néstor Lorenzo deberá definir en los próximos días la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial 2026. Dentro de la prelista de convocados aparecen nombres como Camilo Vargas, Álvaro Montero, Kevin Mier, David Ospina, Aldair Quintana y Andrés Mosquera Marmolejo.

El exportero de la selección Colombia se refirió a quien puede ser el próximo portero de la "Tricolor" - crédito @ESPNColombia / X

Camilo Vargas sigue siendo un referente de experiencia

A pesar de las críticas y del debate generado, Camilo Vargas continúa siendo uno de los jugadores más importantes del proceso de la selección Colombia. El arquero bogotano ha sido habitual convocado desde la era de José Pekerman y logró consolidarse como titular en los últimos años, especialmente tras la salida progresiva de David Ospina.

Vargas también cuenta con experiencia internacional y recorrido en torneos de máxima exigencia. Con el Atlas de México consiguió títulos históricos y reconocimientos individuales, mientras que con Colombia fue pieza importante en la reciente Copa América.

No obstante, el presente parece abrir una discusión que hace algunos meses parecía inexistente. El crecimiento de Montero, la proyección de Kevin Mier y la experiencia de Ospina generan un panorama mucho más competitivo en la portería tricolor.

Además, el propio Óscar Córdoba dejó entrever que la competencia interna es positiva para la selección, especialmente de cara a un torneo tan exigente como el Mundial. Para el exguardameta, tener varios arqueros en gran nivel obliga al cuerpo técnico a elegir con base en rendimiento y no únicamente por jerarquía.

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