Esperanza Gómez reveló aspectos curiosos de su trayectoria en el entretenimiento para adultos: “Yo nunca grabé más de 29 videos”

Esperanza Gómez aseguró que ha grabado relativamente pocas producciones para adultos durante su carrera en la industria y dio los motivos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Durante cerca de dos décadas, Esperanza Gómez ha sostenido su lugar como una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento para adultos en América Latina. Desde que tenía 13 años su sueño era ingresar en ese mundo y luego de probarse como modelo a los 16 y ser reconocida como Miss Playboy Colombia, dio el salto a la pornografía.

A pesar de que los tabúes y señalamientos que recibe esta industria —y sus derivaciones, como el modelaje webcam— no son ajenos a ella, la caldense se transformó en una figura de la cultura popular nacional, motivo por el que sus entrevistas siempre generan interés.

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Durante su paso por el programa Como amaneció Bogotá, de la emisora Tropicana, Esperanza abordó con su acostumbrada franqueza lo relacionado con esta industria. Por ejemplo, cuando le preguntaron si recomendaría a una joven de 18 años entrar a la industria para adultos, su respuesta fue un no rotundo.

“La pornografía de verdad es un tema muy fuerte que no es fácil de llevar (...) en esta industria, cuando tú entras, así tú te retires, siempre la gente te va a decir: ‘eres prostituta, eres porno’. Siempre te van a tildar de eso. Es como si tú te tatuaras la palabra aquí: ‘soy puta, soy perra, soy porno’ en la frente y no te lo puedes quitar”, afirmó.

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La actriz caldense compartió sus motivos para no recomendar el ingreso de jóvenes a la industria pornográfica - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram

Eso la llevó a señalar que quienes más sufren dentro de la industria pornográfica son las personas que entran únicamente por dinero, explicando así los casos de actrices y actores retirados que reniegan de esa experiencia. “No disfrutan de esta industria, no sienten amor por la industria (...) Yo me enamoré de la industria porno a los 13 años. Yo sí soñaba con hacer pornografía, yo sí disfrutaba de mis escenas. Entonces, a mí hoy en día, de verdad que no me pesa”, afirmó.

No obstante, Esperanza Gómez sorprendió al afirmar que a pesar de que su contenido circula de manera constante en toda la red, no ha grabado tantas escenas como el público podría imaginar.

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“Lo que pasa es que yo nunca me dediqué de lleno. Eso es otro mito que existe sobre mí, que la gente cree que yo me dediqué a trabajar en la industria porno. No, cuando yo hice mis videos, yo lo hacía por hobby. Mi marido amaba la pornografía también y nos entendíamos en este tema. Yo nunca grabé más de 29 videos, solo que la gente cogía y se robaba los videos”, explicó.

Esperanza manifestó que esas grabaciones usualmente eran de larga duración, motivo por el que sus seguidores tomaban fragmentos y eran los que se difundían. “Parece que yo hubiera hecho un millón de videos”, indicó.

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Esperanza revela que la percepción pública sobre su volumen de trabajo se debe a la difusión fragmentada de sus videos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La actriz y empresaria pasó a enumerar las grabaciones que hizo en sus inicios. Según sus datos, en 2009 grabó cinco escenas, cuatro en 2010 y alrededor de siete en 2011. “En un año yo lo máximo que trabajaba en pornografía en un año era dos semanas”, aclaró. Tras eso, no volvió a grabar hasta 2014, cuando rodó una escena, y luego retomó brevemente, a finales de 2016.

Ese año, Esperanza lo señaló como el momento en que hizo la transición de los estudios tradicionales a ser ella misma quien gestionara todo su contenido y derechos de imagen. Esto, debido a que abrió una cuenta en FanCentro, una plataforma de contenido para creadores contemporánea de OnlyFans.

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“Yo abrí mi perfil ahí. O sea, no era sino subir foticos y cosas como caseritas”, explicó. Sin embargo, debido a su reputación comenzó a recibir ingresos significativos. “La primera suscripción, 200 dólares, después 800 dólares. Y empezó a subir... y yo dije: ‘O sea, jueputa, esto es como buen negocio’”, narró entre risas.

El nivel de éxito llegó al punto de que la propia plataforma la contactó para que fuera la imagen de la marca. “Vamos a una conferencia y los de FanCentro dicen: ‘O sea, no sabíamos que ella era una persona tan conocida y tan querida por la gente’”, afirmó.

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