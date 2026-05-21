Colombia

Esperanza Gómez reveló aspectos curiosos de su trayectoria en el entretenimiento para adultos: “Yo nunca grabé más de 29 videos”

La empresaria y creadora de contenido erótico aseguró que grabó de manera esporádica durante sus inicios. También habló de su tránsito a las plataformas de suscripción en línea

Guardar
Google icon
Esperanza Gómez aseguró que ha grabado relativamente pocas producciones para adultos durante su carrera en la industria y dio los motivos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Esperanza Gómez aseguró que ha grabado relativamente pocas producciones para adultos durante su carrera en la industria y dio los motivos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Durante cerca de dos décadas, Esperanza Gómez ha sostenido su lugar como una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento para adultos en América Latina. Desde que tenía 13 años su sueño era ingresar en ese mundo y luego de probarse como modelo a los 16 y ser reconocida como Miss Playboy Colombia, dio el salto a la pornografía.

A pesar de que los tabúes y señalamientos que recibe esta industria —y sus derivaciones, como el modelaje webcam— no son ajenos a ella, la caldense se transformó en una figura de la cultura popular nacional, motivo por el que sus entrevistas siempre generan interés.

PUBLICIDAD

Durante su paso por el programa Como amaneció Bogotá, de la emisora Tropicana, Esperanza abordó con su acostumbrada franqueza lo relacionado con esta industria. Por ejemplo, cuando le preguntaron si recomendaría a una joven de 18 años entrar a la industria para adultos, su respuesta fue un no rotundo.

“La pornografía de verdad es un tema muy fuerte que no es fácil de llevar (...) en esta industria, cuando tú entras, así tú te retires, siempre la gente te va a decir: ‘eres prostituta, eres porno’. Siempre te van a tildar de eso. Es como si tú te tatuaras la palabra aquí: ‘soy puta, soy perra, soy porno’ en la frente y no te lo puedes quitar”, afirmó.

PUBLICIDAD

La emrpesaria y creadora de contenido para adultos soltó una serie de comentarios relacionados con los hombres que causaron furor - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram
La actriz caldense compartió sus motivos para no recomendar el ingreso de jóvenes a la industria pornográfica - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram

Eso la llevó a señalar que quienes más sufren dentro de la industria pornográfica son las personas que entran únicamente por dinero, explicando así los casos de actrices y actores retirados que reniegan de esa experiencia. “No disfrutan de esta industria, no sienten amor por la industria (...) Yo me enamoré de la industria porno a los 13 años. Yo sí soñaba con hacer pornografía, yo sí disfrutaba de mis escenas. Entonces, a mí hoy en día, de verdad que no me pesa”, afirmó.

No obstante, Esperanza Gómez sorprendió al afirmar que a pesar de que su contenido circula de manera constante en toda la red, no ha grabado tantas escenas como el público podría imaginar.

“Lo que pasa es que yo nunca me dediqué de lleno. Eso es otro mito que existe sobre mí, que la gente cree que yo me dediqué a trabajar en la industria porno. No, cuando yo hice mis videos, yo lo hacía por hobby. Mi marido amaba la pornografía también y nos entendíamos en este tema. Yo nunca grabé más de 29 videos, solo que la gente cogía y se robaba los videos”, explicó.

Esperanza manifestó que esas grabaciones usualmente eran de larga duración, motivo por el que sus seguidores tomaban fragmentos y eran los que se difundían. “Parece que yo hubiera hecho un millón de videos”, indicó.

De acuerdo con la actriz para adultos, la comunicación es clave para mejorar la vida sexual en pareja, luego de las cifras del estudio de mercado de Platanomelón - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Esperanza revela que la percepción pública sobre su volumen de trabajo se debe a la difusión fragmentada de sus videos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La actriz y empresaria pasó a enumerar las grabaciones que hizo en sus inicios. Según sus datos, en 2009 grabó cinco escenas, cuatro en 2010 y alrededor de siete en 2011. “En un año yo lo máximo que trabajaba en pornografía en un año era dos semanas”, aclaró. Tras eso, no volvió a grabar hasta 2014, cuando rodó una escena, y luego retomó brevemente, a finales de 2016.

Ese año, Esperanza lo señaló como el momento en que hizo la transición de los estudios tradicionales a ser ella misma quien gestionara todo su contenido y derechos de imagen. Esto, debido a que abrió una cuenta en FanCentro, una plataforma de contenido para creadores contemporánea de OnlyFans.

“Yo abrí mi perfil ahí. O sea, no era sino subir foticos y cosas como caseritas”, explicó. Sin embargo, debido a su reputación comenzó a recibir ingresos significativos. “La primera suscripción, 200 dólares, después 800 dólares. Y empezó a subir... y yo dije: ‘O sea, jueputa, esto es como buen negocio’”, narró entre risas.

El nivel de éxito llegó al punto de que la propia plataforma la contactó para que fuera la imagen de la marca. “Vamos a una conferencia y los de FanCentro dicen: ‘O sea, no sabíamos que ella era una persona tan conocida y tan querida por la gente’”, afirmó.

Temas Relacionados

Esperanza GómezCine para adultosFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

El cuadro barranquillero es último en su grupo y está obligado a ganar los dos partidos que le restan para tener chances de seguir con vida en torneos internacionales

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

Caso Yulixa Toloza: fiscal reveló en detalle el rol que cumplieron Jesús Alberto Hernández y Kelvis Sequera en el crimen

Los procesados son señalados de haber intentado ocultar el vehículo en el que fue trasladada la víctima y que también sirvió para sacar del país a otros implicados en los hechos

Caso Yulixa Toloza: fiscal reveló en detalle el rol que cumplieron Jesús Alberto Hernández y Kelvis Sequera en el crimen

Ingrid Betancourt respaldó a Álvaro Uribe tras la polémica por el mural de los ‘falsos positivos’: “Ha hecho mucho bien a Colombia”

La excandidata presidencial expresó que su respaldo no implica adhesión política, pero sí un reconocimiento por el desempeño del exmandatario

Ingrid Betancourt respaldó a Álvaro Uribe tras la polémica por el mural de los ‘falsos positivos’: “Ha hecho mucho bien a Colombia”

Gustavo Petro volvió a promocionar la recolección de firmas para apoyar su constituyente: sería discutida por el nuevo Congreso

El presidente de la República, a través de sus redes sociales, promocionó la iniciativa con la que busca modificar la Constitución Política para agregar las reformas sociales que habrían sido, según él, bloqueadas por el órgano legislativo en el presente periodo

Gustavo Petro volvió a promocionar la recolección de firmas para apoyar su constituyente: sería discutida por el nuevo Congreso

Gustavo Petro dio cuatro nuevas órdenes para proteger el sistema de pensiones tras no poder trasladar los ahorros a Colpensiones

El fallo en contra del Consejo de Estado abrió una fase de incertidumbre regulatoria y obligó al Ejecutivo a activar medidas, mientras millones de afiliados esperan definiciones sobre la futura seguridad social

Gustavo Petro dio cuatro nuevas órdenes para proteger el sistema de pensiones tras no poder trasladar los ahorros a Colpensiones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

Shakira presentó nuevo adelanto del videoclip de “Dai Dai”: uno de los niños de Ghetto Kids Foundation se robó el protagonismo

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

La historia de las canciones del Mundial: la era Shakira y el proyecto FIFA Sound (2010-actualidad)

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Deportes

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Ghana y la batalla del Soccer City contra Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010: la mano de Suárez y el postazo de Gyan

En video: reviva el gol de Carlos Cuesta, defensor de la selección Colombia, con Vasco da Gama en Copa Sudamericana ante Olimpia

República Democrática de Congo canceló su concentración de tres días y despedida antes del Mundial 2026 por brote de ébola