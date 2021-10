Los argumentos de Álvaro Uribe “dan pena”, aseguró Daniel Quintero tras perder tutela contra el exmandatario

Como improcedente fue declarada la tutela interpuesta por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra el expresidente Álvaro Uribe, en la que pedía una rectificación de información luego de que este lo llamara “ladrón” y lo acusara de recibir sobornos.

Según el Juzgado 24 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, Uribe en el momento de su pronunciación estaba protegido por el derecho a la libre expresión, debido a que sus declaraciones en contra de la actual administración en la alcaldía de Medellín, se habían llevado a cabo en medio de un debate político.

La acción, que había sido admitida desde el pasado 12 octubre, y que fue negada por ese tribunal, causó reacción en el alcalde Daniel Quintero, quien admitió en su cuenta de Twitter la derrota judicial, pero señaló que apelará la misma, descalificando la tesis expuesta por la defensa de Uribe.

De esta manera, Quintero se pronunció: “Perdimos la tutela en primera instancia, pero apelaremos. Los argumentos de Uribe ante el juez dan pena. Según Uribe se sintió bajo presión y dice que, a pesar de no tener pruebas, la libertad de expresión le permite llamar ladrón al que quiera. Esperamos justicia en segunda instancia”.

@QuinteroCalle

Antesala de la demanda

De acuerdo con el documento de acción de tutela, por parte de Quintero, todo se emprendió a raíz de tres publicaciones del exmandatario desde su cuenta de Twitter, el pasado 16 de septiembre de 2021 a las 5:59 p.m., 7:34 p.m. y 3:56 p.m., en las cuales se refirió a la alcaldía de Medellín como corrupta, apoyada por los “combos violentos” y deshonesta.

Asimismo, otro evento que motivó la acción de tutela, se dio cuando el expresidente de pronunció, el mismo día de los trinos, en el programa Ventana Abierta del medio de comunicación IFM Noticias, donde el accionado expresó que el accionante era un ladrón.

Por otro lado, la acción judicial se dio, al día siguiente de esos trino por cuenta de un video, que fue publicado por el exmandatario en Twitter, en el que nuevamente lo tildó de “ladrón”, luego de una confrontación por su reacción ante un abucheó contra Quintero que se dio durante un partido en el Atanasio Girardot.

“Sobre la alcaldía de Medellín: mentiritas, que le hice bloqueo ahora para no leer sus respuestas en Twitter. Mentiras, desde hace mucho tiempo se hizo ese bloqueo de mi parte. Robitos, irse a pasear con los recursos de la ciudad. Malabares, pretender tapar la corrupción poniendo como cortina de humo la repetición de infamias contra mi persona que hace un tiempo he respondido debidamente. Realidad, una alcaldía ladrona y una ciudad con un 40% de pobreza. Sabe porque lo digo con énfasis, porque estoy recibiendo información de los hechos y por qué he sido una persona honorable y no me he robado un solo peso”, manifestó el expresidente Uribe en su video.

Sobre alcaldía de Medellin, mensaje de este pelagatos pic.twitter.com/l44iwBBr07 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 18, 2021





Ante la decisión del Juzgado, Uribe no ha reaccionado; sin embargo, el apoderado en esta tutela, el abogado Abelardo de la Espriella, sí respondió en la misma red social, señalando que la acción de tutela interpuesta por Quintero era también improcedente porque no se agotó el requisito de procedibilidad de la reclamación ante la misma red social Twitter donde ambos políticos cruzaron acusaciones.

“El farsante de Quintero Calle siempre distorsionando la verdad, alumno avezado del tartufo Juan Manuel Santos. Ya veremos qué tan guapo resulta cuando la justicia haga lo que corresponde con este sujeto que quiere acabar con Medellín”, publicó el jurista.

@DELAESPRIELLAE





Esta es la sentencia de la tutela, la cual fue considerada como improcedente:

Desde hace meses, Uribe y Quintero han sostenido fuertes peleas, desde redes sociales, las cuales giran alrededor de temas como la seguridad de Medellín y el manejo que le está dando el alcalde a EPM con respecto a Hidroituango.

SEGUIR LEYENDO