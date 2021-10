Zuluaga arremetió contra Gustavo Petro: “Jamás ha pagado una nómina”

Oscar Iván Zuluaga. ( Colprensa - Diego Pineda)

A unos meses de elegir representante para las elecciones presidenciales 2022, el partido Centro Democrático llevó acabo su primer debate interno, este 24 de octubre. El espacio que estuvo a cargo de Revista Semana, permitió ver a los simpatizantes y críticos de este movimiento, la línea política de cada uno de sus precandidatos, sus apuestas en común y sus diferencia.

En este espacio como en muchos otros, salió a relucir el nombre del precandidato de Pacto Histórico y que según las encuestas parece ser el favorito para llegar a la casa de Nariño, Gustavo Petro. Como era de esperarse las criticas no hicieron esperar y una de las más contundentes fue las de óscar Iván Zuluaga el candidato que ha demostrado unir más las tendencias al interior de su partido.

El precandidato respondió a Vicky Dávila, luego de que esta recordara unas palabras de Petro, donde había dicho que si era presidente, era capaz de generar los empleos que no han conseguido los gobiernos de derecha.

“Qué experiencia tiene. Recordemos el desastre del fracaso de Bogotá. Es que el país ya lo conoce. Él no sabe. Jamás ha pagado una nómina, no sabe lo que es pagar una seguridad social. Cómo le van a creer los colombianos”, puntualizó el uribista. Antes de sus palabras el representante señaló que la izquierda no entiende la economía y que la única forma de lograr generar empleo es mediante la empresa privada.

A las contundente critica se le unieron los otros candidatos que comparten la opinión de Zuluaga, sobre la incapacidad de Petro para poder gobernar un país como Colombia. La primera en manifestarse y sin muchas palabras aseguró que el senador de Colombia Humana no ha podido ni con sus finanzas personales. “Petro no ha vendido un chicle en un kiosko. No tiene ni idea de generar su propia riqueza. Él entendió que la política es un negocio”, añadió Cabal.

Seguido se unión a las criticas la senadora Paloma Valencia, que hizo una advertencia: “Si Gustavo Petro gana. Colombia entra en una crisis económica gigante”.

Por su parte Rafael Nieto, tocó directamente el tema del “socialismo” para referirse a las propuestas del representante de Pacto Histórico para concluir que son un desastre.

“El socialismo se llena la boca hablando de pobreza, pero en realidad solo se preocupa por los pobres para multiplicarlos. El socialismo solo reparte miseria. Fracasó en la Unión Soviética, en China y en Vietnam. Fracasa hoy en Cuba y en Venezuela que era el país más rico de América Latina. El socialismo es un desastre y el progresismo de Petro, es socialismo”, dijo el exviceministro del Interior.

En el espacio salieron varios personajes de la política actual, incluyendo, el presidente Iván Duque al cual pese a que algunos le señalaron aciertos otros como Rafael Nieto y María Fernanda Cabal lo criticaron. La representante anotó que el mayor problema del presidente fue no escoger un buen gabinete.

“Me duele que el presidente no se rodeará de los mejores, el tuvo la oportunidad de tener un gabinete de lujo porque en este país hay gente muy buena. Y lo hubieran protegido además a él. Eso no sucedió. Ese es un reparo que tengo”, puntualizó la representante y agregó “Dejó a mucha gente del gabinete anterior, de Juan Manuel Santos, se decidió no usar el espejo retrovisor y creo que es un error porque este presidente está y va a estar sometido a toda clase de señalamientos, en su mayoría, injustos porque a Santos nadie le decía nada”.





