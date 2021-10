Gobernador de Antioquia llamó la atención sobre uso del vertedero de Hidroituango

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, se sumó a las voces que señalan la utilidad del vertedero en Hidroituango Foto: (Colprensa - Mauricio Alvarado)

El vertedero, una estructura que cuenta con la extensión de cuatro campos de fútbol, no estaría cumpliendo las funciones para las que fue diseñado, especialmente en momentos de temporada invernal en Colombia, según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

El llamado de atención del funcionario está relacionado con la viabilidad de dicho vertedero, utilizado para superar la contingencia que la obra sufrió en 2018.

“Yo quiero llamar la atención, poderosamente, sobre ese tema como gobernador de Antioquia, porque las funciones del vertedero como capacidad de un periodo largo de todo el caudal del río Cauca no son las adecuadas”, indicó Gaviria en un testimonio citado por SEMANA.

El gobernador enfatizó en que las obras no deben detenerse, pero que el vertedero no tiene como función evacuar de manera constante las aguas del río Cauca, el principal afluente que alimenta a Hidroituango.

Esta estructura reboza las aguas del afluente apenas alcanza los 405 metros de cota con los que cuenta la represa; esta fue la razón por la que entró en funcionamiento en 2018; de acuerdo con las explicaciones que ha brindado EPM, su función asegura que el agua embalsada rebose la obra.

Pero dicho argumento ha sido controvertido por autoridades académicas del departamento, las cuales aseguran que la utilización del vertedero, tal y como viene realizándose desde dicho año, podría derivar en consecuencias lamentables para la obra.

A lo que respondió en su momento, William Giraldo Jiménez, vicepresidente de proyectos de generación de EPM, ante el Concejo de Medellín que estaban “tranquilos con el comportamiento de las losas del vertedero” en la empresa.

El llamado del gobernador buscó no aumentar la incertidumbre que Hidroituango afronta en los últimos días por tensiones internas que han derivado en una advertencia del BID con respecto a posibles cambios en la contratación que afectarían el cronograma de entregas para 2022.

Gaviria, citado por SEMANA, fue enfático en exigir cumplimiento con lo pactado así como en garantizar, por parte de Hidroituango, la seguridad de las personas en zonas de influencia de la obra: “poner a funcionar la central en términos pertinentes y los compromisos que han asumido, no sólo blinda desde el punto de vista económico, jurídico y técnico, sino que nos permite mayor tranquilidad sobre la seguridad de la vida de las personas en esos territorios”.

Con este posicionamiento del gobernador, Gaviria se sumó a las voces que solicitan no detener las obras en Hidroituango, entre las que se incluyen la del presidente de la República, Iván Duque, por el impacto que tendría en la seguridad energética de Colombia.

El mandatario también ha exigido que se mantengan los contratistas y, por extensión, se cumpla el cronograma que busca activar la primera turbina en junio de 2022.

Lo que hay que garantizar es que el proyecto tenga continuidad, que lo culminen quienes han estado trabajando en él. Aquí no podemos correr riesgos con esa estructura y la seguridad energética, y sobre un proyecto que beneficia a toda la nación

En su llamado de atención, el presidente separó responsabilidades con el fin de enviar un mensaje claro a EPM con respecto a las implicaciones que tendrían los cambios de contratistas a estas alturas de las obras: “Yo lo he dicho y lo reitero, lo que hubo en Hidroituango fue un siniestro y tienen que entrar a pagar los aseguradores, pero no podemos dejar que salgan a relucir los discursos que no tiene sustento para tratar de afectar la continuidad de la obra. Hoy este llamado atención que sale a relucir con el mensaje del Banco nos muestra que este proyecto tiene que culminar”.

