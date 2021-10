Sergio Fajardo: la segunda vuelta de las elecciones presidenciales “será una confrontación entre Fajardo y Petro”

En la foto: Sergio Fajardo, Precandidato Presidencial. (Colprensa - Camila Díaz)

Faltando menos de 8 meses para la primera vuelta electoral que defina el futuro de Colombia, de acuerdo con la mayoría de encuestas, el favorito para ocupar el máximo cargo de la nación seria Gustavo Petro, el líder de la coalición Pacto Histórico. Sin embargo, no es definitivo pues en un escenario de segunda vuelta es probable que llegue a competir con Sergio Fajardo, una de las caras de la Coalición de la Esperanza; y en dicho panorama parece que no es tan claro, quién sería el ganador.

En una entrevista que el precandidato presidencial Sergio Fajardo le concedió a El Tiempo, aseguró que para el 2022 las probabilidades de que gane un candidato del uribismo es poco probable; por lo que cree que el escenario más seguro “Será una confrontación entre Fajardo y Petro” para la segunda vuelta.

“En la segunda vuelta enfrentaré a Gustavo Petro y llegaré a la Presidencia. Es la mirada que tengo, compartiendo con mis compañeros, construyendo con mis compañeros de la Coalición de la Esperanza, que siempre queremos que se amplíe más y más. Le reitero cómo yo visualizo una segunda vuelta en 2022: Fajardo contra Petro″, anotó el exgobernador de Antioquia.

En este sentido el representante de Centro ratificó que no existe posibilidad alguno de que se pueda llegar a una futura alianza con el Pacto Histórico o con el senador de Colombia Humana, pues considera que va contrario al objetivo que tiene.

“Nosotros tenemos como objetivo representar ese centro de Colombia que se sale de los extremos que significan polarización, y polarización significa destrucción para nuestro país, algo que nunca nos dejará avanzar, como hemos visto en este gobierno en el que no se ha avanzado nada. Nosotros tenemos una consulta en marzo del 2022 y ahí vamos a escoger a las personas que van a representar ese centro que estoy describiendo”, puntualizó Fajado.

Además, agregó, que la Coalición de la Esperanza, que lleva consolidándose dos años, viene trabajando de forma sistemática para consolidar unos acuerdos y una ruta para actuar de forma conjunta y de la mano de la coyuntura del país.

“Hemos consolidado la confianza entre nosotros, hemos avanzado en la construcción de unos principios éticos, de unas bases programáticas iniciales, unas manifestaciones políticas con respecto a eventos de coyuntura. Presentamos un borrador inicial con una propuesta de seguridad y estamos en la conformación de las listas para el Congreso”, señaló.

Finalmente, aclaró que así como la Coalición no se uniría al Pacto Histórico tampoco lo haría con el Centro Democrático pues ninguna de las dos propuestas se acerca a la que ha consolidado él junto a sus compañeros de movimiento (Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo entre otros).

“No existe ni la más mínima posibilidad de que hagamos una consulta con el Centro Democrático ni con el Pacto Histórico. Nosotros vamos a una consulta del centro en marzo del 2022. Este ha sido un mal gobierno, un gobierno que no ha respondido a los retos gigantescos de Colombia. Por eso, repito, se llenó el vaso, y cuando el vaso se llena, se cambia”, comentó Sergio Fajardo y recalcó que “Colombia no va a estar en los extremos, porque el país se tiene que unir y nunca se va a unir ni con miedo ni con rabia, se va a unir alrededor de la serenidad”.





