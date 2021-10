“El sector minero energético no puede desaparecer en Colombia”: Duque lanza pullas a Petro

Iván Duque vuelve a advertir sobre un posible riesgo del sector privado en caso de que Petro suba al poder en 2022. Fotos: Colprensa

Este viernes 22 de octubre, el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la propuesta del precandidato presidencial por el Pacto Histórico y líder de la oposición, Gustavo Petro, en la que insiste en acabar con la exploración de petróleo en el territorio nacional con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente.

Durante el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería celebrado en Cartagena, capital de Bolívar, el primer mandatario hizo una férrea defensa de los sectores de hidrocarburos y mineros en el país y lanzó una pulla al precandidato presidencial a las elecciones de 2022, invitando a los ciudadanos no creer en dilemas que enfrentan a estos sectores con el medio ambiente.

“Se puede armonizar este sector y las grandes metas ambientales. Hoy estamos viendo una Colombia que está eliminando esos falsos dilemas con hechos, no con retórica. Se hace entendiendo que el país necesita de su minería y de sus hidrocarburos para exportar y generar divisas”, resaltó el jefe de Estado durante el evento.

Este pronunciamiento del presidente coincide con la propuesta de Gustavo Petro, que volvió a defender en las últimas horas, señalando que una de sus propuestas como candidato a la Presidencia del país es acabar con la explotación de petróleo en el territorio nacional y con dejar el 80 % de los yacimiento de carbón bajo tierra.

En ese sentido, Petro explicó que esto amerita un programa de transición y destacó que, “hay que luchar por una especie de fondo de compensación global para las economías dependientes de los fósiles”, y aseguró que uno de los ejes centrales para salvar el planeta es “descarbonizar la economía y llegar a cero carbón y petróleo”.

Por tal razón, el presidente Iván Duque expresó que acabar con las industrias petrolera y minera es “destruir la capacidad económica del país”, la de generar empleo, desarrollo y progreso, debido a que con estos recursos se financia gran parte de los programas sociales y se genera una supuesta división.

“Así como ha tenido una tradición minera, el país ha podido posicionarse entre los grandes líderes de gestión forestal, de protección de ecosistemas diversos, en el trabajo con las comunidades. Este sector puede contribuir de manera dinámica a las grandes metas de carácter ambiental”, expresó el primer mandatario.

Asimismo, señaló que el sector minero es “compatible” con la protección del medio ambiente, debido a que a través de este es que se produce tecnología de conservación ambiental, así como la producción de paneles solares y el aceleramiento de la energía.

Por último, resaltó que es un deber moral de los sectores mineros y energéticos en Colombia asumir las metas trazadas en el ámbito ambiental como la carbono neutralidad para 2050, la ampliación de las áreas protegidas en el territorio nacional en un 30 % y lo que permitirá enfrentar con estrategias concretas la crisis climática.

Gustavo Petro insiste en que hay que acabar con la exploración de petróleo en Colombia

En medio de la coyuntura política actual que vive el país, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, los precandidatos dan a conocer sus opiniones y propuestas sobre temas importantes para el futuro de Colombia. Gustavo Petro, por ejemplo, habló sobre la exploración petrolera.

El líder de la Colombia Humana estuvo, recientemente, en el Congreso Nacional de Minería y afirmó que, para él, la exploración de nuevos pozos petroleros en el país se debe suspender. Petro señaló que esta será una de sus propuestas de gobierno para la carrera política del próximo año.

“El eje central de cómo salvar el planeta pasa por descarbonizar la economía y llegar en un tiempo a cero carbón y cero petróleo”, dijo el senador y precandidato en este encuentro. Sin embargo, aclaró que esta propuesta no tiene en cuenta la explotación de las reservas actuales que ascienden a 12 años.

En su intervención, el líder político insistió en que esta propuesta es una de las más importantes para tener, no solo un mejor país, sino un mejor mundo. “La minería fósil no puede tener futuro porque la humanidad perece. Eso es un hecho, no es solo el tema de salvar al planeta, sino salvar a la humanidad”, señaló.

