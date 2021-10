Yuberjen Martínez encabeza delegación colombiana que irá al Mundial de Boxeo

Tokyo 2020 Olympics - Boxing - Men's Flyweight - Last 16 - KKG - Kokugikan Arena - Tokyo, Japan - July 31, 2021. Yuberjen Martinez Rivas of Colombia celebrates his win against Amit Panghal of India REUTERS/Ueslei Marcelino

El medallista olímpico de Río 2016, y figura destacada en las anteriores justas olímpicas, Yuberjen Martínez, viajó junto a doce púgiles nacionales a Serbia para representar al país en la XXI edición del Campeonato Mundial Masculino AIBA.

El seleccionado colombiano, cuyos técnicos son José Salinas y Alexander Brand, disputará 10 categorías, destaca Yuberjen Martínez quien buscará presea en el peso mosca, 51 kilogramos, y Cristian Salcedo, pugilista que fue de la partida en Tokio 2022, que buscará superar el mal momento de las justas pasadas buscando figurar en la modalidad de los Superpesados (arriba de los 92 kilos de peso).

Sin embargo, la delegación se quedó sin dos talentos que podrían haber marcado la diferencia en las competencias: Céiber Ávila y Jorge Luis Vivas. quienes alegaron otros compromisos en su agenda deportiva.

La Selección Colombia de boxeo que participará en el Campeonato Mundial de Boxeo Masculino AIBA está conformada por los siguientes deportistas:

Yuberjen Martínez - 51 kilogramos

Juan Sebastián Palacios - 54 kilogramos

Yilmar González - 57 kilogramos

Duván Zuleta - 60 kilogramos

José Viáfara - 63,5 kilogramos

Alexander Rangel - 67 kilogramos

José Chará - 71 kilogramos

Diego Motoa - 75 kilogramos

Ramón Corrales - 80 kilogramos

Jhan Carlos Delgado - 92 kilogramos

Cristian Salcedo - más de 92 kilogramos

- Entrenadores: José salinas Alexander Brand

- Delegado: Abelardo Parra

- Médico: Jorge Pérez

El certamen contará con la participación de 650 atletas de 105 países. En total serán 13 categorías, con la participación confirmada de campeones mundiales profesionales como Andy Cruz, Roniel Iglesias, Arlen López y Julio La Cruz de Cuba.

En cuanto a premios, la Asociación Internacional de Boxeo tiene previsto entregar 100.000 dólares a los ganadores de medalla de oro; los que alcancen la plata recibirán 50.000 y los que ganen bronce obtendrán con 25.000.

Así mismo se pretende entregar un incentivo adicional de la AIBA: a cada campeón se le premiará con un cinturón que lo identificará como el mejor de su categoría.

Cabe resaltar que Yuberjen Martínez y Céiver Ávila pretenden dar el salto al profesionalismo después de su paso por los Olímpicos de Tokio.

El anuncio del primero ocurrió luego de su arribo a Colombia, en la que fue recibido como un héroe nacional por su combate definitivo por la categoría, que perdió por una polémica decisión arbitral.

‘Pienso hacer boxeo profesional y amateur. Si está la posibilidad de ir a París (2024), lo haré. Mis sueños no se han terminado y sueño con esa medalla para dedicársela a todo el país’, dijo Martínez.

El japonés Ryomei Tanaka (d) enfrenta al colombiano Yuberjen Martínez Rivas (i) durante una pelea de boxeo peso mosca de los Juegos Olímpicos, el 3 de agosto de 2021, en la Arena Ryogoku Kokugikan de Tokio. EFE/Rungroj Yongrit

“El Tremendo”, como es conocido, confesó que tras salir del ring de boxeo y dirigirse al camerino no fue capaz ni de hablar con su familia, por lo que su compañero en la delegación, el boxeador Ceiber Ávila lo escuchó y lo acompañó mientras Martínez comenzó a dudar sobre qué hizo mal cuando el japonés ni lo tocó en la pelea:

“Me vine al piso totalmente, porque es mucho el sacrificio que yo hice para llegar hasta Tokio y que por culpa de unos jueces yo pierda la pelea de esa manera, pues no me parece. Esa noche no dormí, la verdad no pude y era pensando cómo ese man me había ganado y qué vieron los jueces, si era que estaban en YouTube viendo otra pelea”, declaró para los medios luego de retornar al país para preparar la postemporada de su categoría.

