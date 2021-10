Laurent Blanc afirma que se siente motivado y sin presión al dirigir a James Rodríguez

James Rodríguez rompió el silencio: “desde que llegué las cosas me están saliendo mejor, será una experiencia genial” / AL-RAYYAN

Laurent Blanc, entrenador del Al Rayyan fue entrevistado por AFP previo a la final de la Copa del Emir, donde su equipo se medirá al Al-Saad, dirigido por Xavi Hernández y líder en la Liga de Catar.

En el diálogo el francés fue consultado sobre la supuesta presión y dificultad que supone entrenar a un jugador de las características de James Rodríguez:

“Este año empezamos mal. Tenemos muy buenos jugadores con Steven Nzonzi, James Rodríguez y Ahmed Yasser, pero llegaron muy tarde, por lo que están más o menos heridos, por lo que toma tiempo. Pero estoy muy contento de tener buenos jugadores, no me presiona”, aseguró.

Otros rumores de prensa indicaban que Laurent Blanc daría un paso al costado ante el difícil arranque de temporada, que lo tiene a dos puntos de la zona de descenso y con un rendimiento inferior al esperado:

“Estoy aquí, luché por traer buenos jugadores y disfruto entrenar en Catar. Durará lo que durará, ya sea un año, un año y medio, dos años, dos meses, no lo sé. Es una aventura humana, no es falta de ambición, pero es una realidad. Estoy acá y hasta ahora eso es lo que me interesa”.

Por último, el entrenador se refirió al nivel del fútbol en Catar destacando la llegada de jugadores como James Rodríguez que le dan nivel a la competición, sin embargo, crítico que los mejores jugadores del país pertenezcan a un mismo equipo.

James Rodríguez disputará su primera final con Al-Rayyan el viernes, ante los dirigidos por Xavi

El 22 de octubre, apenas seis días después de debutar, James Rodríguez disputará su primera final con el Al-Rayyan, al que llegó como el fichaje estelar un mes atrás. Lo hará en el marco de la Copa del Emir, ante el Al-Sadd, el conjunto dirigido por el catalán Xavi Hernández.

El compromiso, que se desarrollará a las 11 a. m. (hora colombiana), representa todo un reto para la escuadra de James, dado que viene de una estruendosa derrota 0-3 ante el Al-Duhail, por la que fue blanco de críticas en la prensa catarí.

El desafío también radica en que Al-Sadd es el más veces ganador de la Copa del Emir, con 16 títulos desde que se realiza (1973). En el certamen, que se desarrolla bajo la modalidad de eliminación directa, participan los 12 equipos de primera división y los seis de segunda. Al Rayyan se ha coronado campeón en seis ocasiones.

Para los dirigidos por Laurent Blanc, campeón de la Copa Mundial de Fútbol Francia 1998, Al-Sadd representa una amenaza al ser el líder invicto de la Qatar Stars League, con 18 puntos en los seis primeros partidos de esta campaña. Los comandados por el exfutbolista del FC Barcelona son, además, los más goleadores de la liga, con 26 tantos; acumula nueve anotaciones en contra.

