Director de la DIAN no reportó la sociedad que creó en Delaware revelada en los Pandora Papers

BOGOTÁ. 10 de febrero de 2021. Lisandro Junco Rivera, Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).(Cortesía)

Al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, se le sigue cuestionando por la sociedad que constituyó junto a su esposa, la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos, como lo revelaron los documentos filtrados dentro del escándalo de Pandora Papers.

Este jueves, en medio del debate de control político que la Cámara de Representantes le hace a él y otros funcionarios del gobierno que también aparecen en esos archivos, la representante Juanita Goebertus reveló que en 2020 Junco no le reportó al Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (SIGEP) la empresa que creó en el exterior.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, no se evidencia declaración de la empresa aún cuando hace unos días dijo: “Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública, la página de la DIAN y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos”.

Este mismo 21 de octubre, Junco anunció que no presentará todas sus declaraciones de renta, sino solamente las de 2019 y 2020, según Blu Radio.

“Solo desde el año 2019, los servidores públicos del nivel directivo estamos en la obligación de publicar nuestras declaraciones de renta tal como lo he venido cumpliendo para el periodo gravable 2019, mediante el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público -SIGEP.”, mencionó.

Aseguró además, que su posesión en el cargo fue este año y que amparado en la normatividad vigente, solamente presentará únicamente estas dos declaraciones, “En todo caso, se adjuntan a este documento las declaraciones de renta de los periodos gravables 2019 y 2020. Es necesario mencionarle que mi posesión como director general de la DIAN, se realizó el 8 de marzo de 2021″, puntualizó.

Aunque en su momento el director de la DIAN se defendió y argumentó, a través de un comunicado, que la compañía estaba correctamente declarada en el formulario F160 de activos en el exterior, W Radio reveló que, por el contrario, Junco solo relaciona tres activos en el exterior. Específicamente, según relató ese medio de comunicación, se trataría de derechos fiduciarios en un hotel en Estados Unidos, cuyo valor asciende a los $343 millones; unas acciones en la sociedad Junco LLC, también en el país norteamericano, por un valor de 22 millones de pesos; y una cuenta bancaria que, según sus declaraciones, tendría ocho millones de pesos. Cyber Security System Company, la sociedad que tiene con su esposa, existe en el reporte.

Según los Pandora Papers, que pusieron bajo la lupa a personajes de todo tipo, incluyendo también a la cantante colombiana, Shakira, esa empresa está constituida, supuestamente, en el estado de Delaware. Aquella zona no se considera como un paraíso fiscal, sin embargo, explica el portal web de la emisora, sí ofrece beneficios tributarios: tiene una tasa de renta corporativa de 9 %.

Lo que comentó Junco Rivera, en su defensa, fue que la empresa, según él, sí había sido constituida en el estado ubicado en el Atlántico Medio de los Estados Unidos, pero que, tiempo después, la había trasladado a Florida. W Radio, a modo de verificar las explicaciones del director de la DIAN, comprobó que en ese Estado no aparece la compañía.

Por el otro lado, entre los bienes que sí se encuentran reportados, se descubrió que la sociedad Junco LLC se encuentra inactiva. Lo que llama la atención respecto a este punto en particular es que aunque se supo que esta unión fue disuelta voluntariamente en 2015, sigue siendo reportada en las declaraciones del funcionario colombiano.

Siga aquí el debate en la Cámara sobre los Pandora Papers:

