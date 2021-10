Rodrigo Londoño agradece a México haber respetado el Acuerdo de Paz tras deportar a Rodrigo Granda

En la imagen un registro del presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

En la noche del 19 de octubre, Carlos Antonio Lozada, senador y miembro del partido Comunes, denunció en su cuenta de Twitter que Rodrigo Granda había sido detenido en México, país que lo deportó a Colombia por lo que Rodrigo Londoño, jefe político de los exFarc, agradeció la decisión.

“Detuvieron en México a Rodrigo Granda, a pesar que salió del país con autorización de JEP, nos informan que gobierno de Iván Duque pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz que quieren hacer trizas”, sostuvo.

Horas después se conoció por un trino del ministro de Defensa, Diego Molano que la captura no se presentó por orden de las autoridades colombianas, sino por las de Paraguay.

“La detención del señor Rodrigo Granda se produjo por circular roja de Paraguay por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso. Ratificamos que Interpol Colombia no está facultada ni tiene acceso para modificar, aclarar o cancelar la información publicada por otros países”, sostuvo el funcionario.

Luego de que Granda regresara a Colombia, Londoño, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a México haber “defendido los Acuerdos de Paz” y no extraditar a Paraguay al exguerrillero.

“La paz de Colombia es un interés superior para la región y para la comunidad internacional. Eso tiene una razón simple y potente: consolidar la paz en Colombia, implementar integralmente lo acordado, es consolidar a América Latina como un continente de paz”, sostuvo Londoño, también conocido como Timochenko.

Agregó que los firmantes de paz de las desaparecidas Farc están prestos a atender cualquier requerimiento de la justicia siempre que sea ante la JEP, su juez natural.

“Agradezco el acompañamiento de la comunidad internacional ante los hechos acontecidos en suelo mexicano. Especialmente al Estado de México por su proceder neutral y en respeto del Acuerdo de Paz, fiel a su tradición diplomática”, señaló.

Por su parte, el partido Comunes explicó que a Granda en principio le fue negada su entrada a México cuando se dirigía junto a Londoño, al XXV Seminario Internacional ‘Los Partidos y una Nueva Sociedad’ para hablar de paz y la reconciliación en Colombia.

“Nuestro compromiso frente a la paz y lo acordado en La Habana, Cuba, sigue siendo inquebrantable. No pasarán quienes pretenden hacer trizas el Acuerdo Paz; su implementación requiere que no se desfinancie, que se cumpla lo acordado, que no se pongan palos en la rueda, que se garanticen plenamente los derechos a la locomoción y la participación política, que no se estigmatice a los firmantes de paz y al Partido Comunes”, señaló el movimiento político.

México además señaló que la petición de captura contra Grande llegó tarde. “Las autoridades de Paraguay se comunicaron con México para solicitar la detención y extradición a Paraguay de Granda durante la noche del 19 de octubre. Sin embargo, el interesado ya salió de México antes de que la petición pudiera ser considerada”, explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en una tarjeta informativa compartida a la Agencia Efe.

Granda aprovechó lo sucedido para pedir que todos sus procesos se junten en la JEP: “Nosotros junto con mis abogados hemos dicho deben acumularse todos mis procesos incluyendo el de Paraguay que sea traído aquí a Colombia, ante la JEP que es la que debe sancionar la conductas que hemos tenido. Tenemos libre movilidad nacional e internacional siempre y cuando cumplamos las cuestiones de ley”, sostuvo el excombatiente.

Paraguay lo requiere por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración con el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999).

Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Téllez, exguerrillero colombo-venezolano fue conocido como el Canciller de las Farc durante su época como miembro la extinta guerrilla.

