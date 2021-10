Antony Blinken se refirió a por qué Duque y Biden no se han reunido

Iván Duque, presidente de Colombia junto a Joe Biden, presidente de EE.UU. Foto: archivo particular.

Desde que Joe Biden asumió la Presidencia de Estados Unidos en enero de este año no ha sostenido una reunión con el mandatario colombiano Iván Duque, a pesar de que en varias oportunidades diplomáticos de ambos países han hablado de la cercanía y las fuertes relaciones que se mantienen.

Fue apenas seis meses después de posicionarse como presidente, el 28 de junio, que Biden sostuvo una llamada telefónica con Duque en la que confirmó la donación de vacunas contra el covid-19.

Luego, el 11 de octubre, Duque viajó a Washington donde estuvo reunido con miembros del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, pero no con el presidente. Según el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, tal encuentro no se dio porque el gobierno no la solicitó.

Ahora, con la visita a Bogotá del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se volvió a cuestionar por qué no se ha registrado una reunión entre ambos presidentes.

En rueda de prensa, Blinken señaló sobre ese tema: “el presidente Biden me pidió que viniera a Colombia hoy, en mi primer viaje como secretario de Estado precisamente porque nosotros y él, vemos en el presidente Duque un amigo muy importante para Estados Unidos, lo valoramos. Y vemos a Colombia como uno de los aliados más importantes para hacerle frente a los múltiples retos que enfrentan nuestras democracias en el hemisferio”.

Así mismo, insistió que Joe Biden le pidió que viajara a Colombia para reafirmar las relaciones entre ambos países.

Entre los temas de conversación que surtieron de esta primera reunión entre Blinken y Duque, el estadounidense recalcó: “tenemos una relación que es una de las más profundas y más antiguas en el hemisferio que toca todas las facetas de nuestra vida, nuestras economías, nuestra seguridad”.

Blinken aseguró que uno de los temas centrales de su visita al país, es descubrir con otros mandatarios de América Latina cómo trabajar para hacer que las democracias funcionen para las ciudadanías.

“Este es un gran objetivo para el presidente Biden y de nuestra política exterior”, dijo.

También felicitó a Duque por crear el decreto del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en medio de una de las crisis migratorias más grandes en el continente.

“Colombia es nuestro socio para hacerle frente a nuestra peor crisis que es el cambio climático. En un país donde el 75 %se desprenden de la deforestación y agricultura estamos trabajando para encontrar maneras sustentables”, señaló el funcionario del gobierno Biden.

En cuanto a derechos humanos en Colombia, el secretario de Estado criticó los atropellos de la fuerza pública en medio de las protestas sociales y del asesinato de líderes sociales, y pidió que no haya impunidad. “Ponerle fin a la impunidad es la mejor forma de evitar atropellos en el futuro”, sostuvo.

Por su lado, Iván Duque, recordó que el próximo año se cumplirán 200 años de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. “Colombia fue la primera excolonia española en ser reconocida por Estados Unidos, y que en los últimos 30 años hemos podido enfrentar muchos retos y el país se encuentra en un gran progreso debido al respaldo de Estados Unidos”, dijo.

El jefe de Estado agradeció a Blinken por las donaciones que ha hecho ese país de millones de dosis de vacunas contra el covid-19. “Ha sido también intercambiar experiencias de cara a una vacunación masiva que a su vez impulse una reactivación económica (...) El concepto que ustedes han desarrollado para traer inversiones representa para Colombia una gran oportunidad”, expresó Duque.

