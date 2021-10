El ‘Patrón’ Bermúdez aún no olvida el tema Villa: “es una de las cosas que más tristeza me ha dado”

‘Patrón’ Bermúdez aún no olvida el tema Villa: “es una de las cosas que más tristeza me ha dado” / ARCHIVO

Después de que cumplió la sanción impuesta por Boca Juniors, luego de abandonar inesperadamente los entrenamientos y viajar a Colombia, el extremo Sebastián Villa se reintegró al grupo y empezó a preparar lo que sería su regreso oficial a las canchas. Sin embargo, esto no ha sido posible ya que el entrenador del Xeneize, Sebastián Battaglia, no cuenta con él y todo parece indicar que esa situación no cambiará.

Esto por supuesto ha generado todo tipo de especulaciones al respecto, pues se cree que el futuro del cafetero está lejos del equipo y su salida podría darse pronto. No obstante, versiones argentinas apuntan a que, a pesar de estar en condiciones físicas óptimas, el jugador perdió la confianza y tiene que remar desde muy atrás para volver a ser tenido en cuenta.

De hecho, en las últimas horas su compatriota Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, brindó una entrevista televisiva y no dejó de tratar el tema. De acuerdo con sus palabras, aún está molesto por el caso del jugador y aprovechó para lanzar una lapidaria crítica.

En diálogo con Equipo F de ESPN, Bermúdez comentó: “La situación de Villa es una de las cosas que más tristeza me ha dado por colombiano. Porque a Sebastián lo apoyamos mucho en su momento y nosotros recibimos muchos palos por eso. Hoy estamos viviendo el fruto de una mala decisión del chico y ojalá entienda que, teniendo consideración y respeto por las medidas del club, se puede volver a insertar si el grupo lo acepta, porque creo que eso es lo más complicado”.

Es más, Bermúdez comparó a los colombianos actuales de la plantilla (Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Villa) con los de su época: “Son grandes chicos, la verdad han tomado malas decisiones y son jóvenes. Están rodeados de situaciones que quizás en nuestra época no vivíamos. Para poder ser nombrado tenías que jugar 150 partidos para que pongan el foco en nosotros. Hoy en día hay miles de distracciones y posibilidades que se les abren en cualquier parte del mundo. El jugador de fútbol a veces pasa por encima de las circunstancias más importantes que son el respeto hacia lo firmado y entregar la pasión por un club”.

Por la misma línea aprovechó para hablar sobre la situación de Edwin Cardona, quien al parecer podría abandonar el club en el próximo mercado de pases.

“Es difícil que Cardona siga por el valor del mercado, pero estamos contentos con la reacción de Edwin. Se ha querido meter, el otro día con Lanús jugó un partidazo y demostró que quiere revertir la situación. Ojalá que le alcance el tiempo”, sentenció el ‘Patrón’.

No obstante, volvió a tocar el tema de Villa y su posible salida en el anterior periodo de fichajes, pues el jugador abandonó la concentración con el fin de presionar al Xeneize de venderlo al Brujas de Bélgica, club que habría ofertado por él.

“Sebastián Villa no estaba en venta. Analizamos la propuesta y la contestamos, la primera que llegó no era de 7 millones. También había que analizar los porcentajes de Boca sobre el jugador, que tiene el 70% de una futura venta, por lo que no es un número muy alto si lo analizamos”, concluyó.

El dirigente también repasó el escándalo ante Atlético Mineiro en Brasil, luego de quedar eliminados de la CONMEBOL Libertadores. Recordemos que todo se dio mientras se trasladaba hacia los vestuarios, allí parte de la delegación de Boca se cruzó con agentes de seguridad y eso no hizo más que encender la mecha. Allí, los jugadores de arremetieron contra los dueños de casa y los agentes de seguridad, derribando vallas y lanzando objetos contundentes.

A Sebastián Villa, por ejemplo, se lo pudo observar en los videos arrojando un dispensador de agua, mientras que a Jorge Bermúdez se le vio insultando a alguien: “Pedazo de puto”.

“Ellos eligieron qué imágenes mostrar. Fue un hecho lamentable, estaban determinados a complicarnos la visita al país”, aclaró Bermúdez en ESPN.

Es importante resaltar que Boca tendría que pagar una sanción económica y ya se sabe que el mínimo será de US$250.000, con la posibilidad de ascender hasta los US$500.000 dólares. Mientras que las sanciones más fuertes serán las individuales. El ‘Patrón’ Bermúdez tendría una sanción de tres partidos, en donde no podrá tan siquiera ingresar al estadio donde se desarrolle el partido de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Por su parte Sebastián Villa junto con Cristian Pavón deberán cumplir con entre tres y seis partidos de sanción, por lo que se perdería la próxima fase de grupos. Esto por arrojar los bebederos instalados en los pasillos internos del estadio.

SEGUIR LEYENDO: